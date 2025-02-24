WSJ: Стармер 27 февраля может изложить Трампу идею об отправке войск на Украину

Премьер-министр Великобритании вряд ли будет обращаться с "конкретным запросом" о помощи США в инициативе, сообщает газета

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может 27 февраля предоставить президенту США Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских миротворцев на Украине, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, Стармер поднимет вопрос отправки миротворцев на встрече с Трампом в Вашингтоне, но пока вряд ли будет обращаться с "конкретным запросом" о помощи США в инициативе. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который также причастен к разработке плана, встретится с Трампом раньше - в понедельник, 24 февраля. Он изложит президенту позицию союзников Украины о ходе конфликта и о помощи Киеву.

Европейская концепция не предполагает отправки на Украину войск США, против которой выступает американский президент. Тем не менее, Лондон и Париж хотели бы получить огневую поддержку от Вашингтона, если их миротворцы окажутся в опасности. В частности, Франция и Британия надеются, что США в случае необходимости используют свои средства ПВО в соседних с Украиной странах.

В рамках плана Париж и Лондон хотят задействовать сухопутные силы, а также авиацию и флот. Свои войска европейцы не хотят разворачивать вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Задачей миротворцев будет защищать объекты украинской инфраструктуры, города и порты, в том числе на Чёрном море. Также для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня Париж и Лондон хотят использовать беспилотники и спутники.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине. По его словам, это шаг в сторону эскалации.