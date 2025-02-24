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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Война – это бизнес. Часть-1

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Источник изображения: belvpo.com

Сравнение затрат ведущих оборонных концернов ЕС, Британии и США показывает значительный рост прибылей от продажи вооружения за последние годы. Прибыль таких компаний как Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, Rheinmetall, BAE Systems, Airbus, Thales возросла в разы, что не скрывают ни в Европе, ни в Штатах.

Вместе с тем, обратим внимание на то, что в последнее время относительно небольшие компании из Швеции, Украины, Польши, Норвегии и Чехии получили огромное количество заказов, начали набор персонала и значительно увеличили свою прибыль. Это свидетельствует об общем росте спроса, который пока не отражается на прибылях более крупных игроков. Как только крупные компании, как в ЕС, так и за океаном, создадут эти запросы, мы увидим значительный подъем.

Тем временем, мирные инициативы Трампа по Украине в первоначальной интерпретации не прошли. Сейчас разыгрывается второй акт, но к чему приведет недоговороспособность Зеленского, мы скоро увидим. В свою очередь, судя по реализации комплекса мероприятий заблаговременной подготовки, альянс наращивает боевой потенциал. Ситуация на Украине это лишь цветочки и является предпосылкой к более крупному конфликту в Европе.

Так, тезисы, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по «безопасности» лишний раз подтвердили, что в Европе никто не настроен на остановку российско-украинского конфликта, тем более, на долгосрочную перспективу. Причем, некоторые главы государств ЕС и высокопоставленные чиновники стран альянса прямо заявили, что мир сегодня нужен лишь для того, чтобы выиграть время и подготовится к следующему этапу – прямому конфликту с Россией. Поэтому, для них приемлемым вариантом является заморозка т.н. войны.

В частности, за этот непродолжительный период, по некоторым оценкам до пяти лет, страны Запада собираются не только перевооружиться, увеличить численности своих ВС, учесть опыт украинского конфликта, но главное – в разы нарастить производственные мощности военно-промышленного комплекса. Причем делать это они собираются в непосредственной близости от границ Союзного государства Беларуси и России.

Так, в кулуарах «Мюнхена» ген. директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Паппергер заявил, что компания собирается строить на Украине уже третий завод. При этом, всего планируется четыре предприятия: два – по ремонту и выпуск вооружения и ББМ, и по одному – для производства боеприпасов, а также зенитных систем. Несмотря на то, что информацию о местах строительства украинцы и немцы держат в секрете, стало известно, что предприятия строят в Закарпатье, вблизи румынской границы. Между тем, одно якобы уже функционирует, а остальные собираются построить в течение двух лет.

В свою очередь, размещение вплотную к румынской границе выгодно как с логистической точки зрения, так и из-за соображений безопасности. Расчет строится на задействовании пятой статьи устава НАТО в случае промаха при ракетной атаке.

Отметим, что строительство западных военных объектов, причем неважно какого назначения – это лишь начало к более масштабному освоению масштабного военного и инфраструктурного наследия, которое сохранилось на Западной Украине в пределах бывшего Прикарпатского военного округа СССР.

Параллельно с наращиванием производственных мощностей оборонного сектора ЕС на Украине, продолжают в буквальном смысле сыпаться заявления о начале строительства оборонных предприятий в Финляндии, странах Балтии, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии. Фактически это происходит по всему периметру восточного фланга НАТО. На данном этапе – это миллиардные затраты, которые в любом случае должны окупиться.

В следующем материале мы более подробно расскажем о возможностях западного ВПК.

Павел Ковалев

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