"С российской стороны - без потерь". Что известно о первом воздушном бое с F-16

В зоне СВО произошел дальний ракетный бой между истребителями ВКС РФ и F-16

Появилась информация о первом в зоне СВО воздушном бое российских истребителей с F-16 Воздушных сил Украины. Обмен ракетами произошел на дальней дистанции. С деталями события разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Каких-либо подробностей на данный момент практически нет. Сообщается разве что о том, что «российские истребители вступили в дальний ракетный бой" с истребителями F-16 американского производства в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

О результатах боя информация также весьма скудная: "с российской стороны - без потерь. Со стороны противника - данные противоречивые».

Пока неясны даже типы боевых машин Воздушно-космических сил России и Воздушных сил Украины (то есть какая именно модификация F-16 участвовала в бою) и какие именно авиационные средства поражения применялись в этом первом столкновении. Есть версия, что с российской стороны был Су-35С, а с украинской - F-16AM Block 20 MLU.

Дальний воздушный бой

Поэтому можно только предполагать, что состоялся дальний воздушный бой с применением ракет «воздух-воздух» большой дальности типа (предположим) Р-37 с дальностью стрельбы до 300 км.

Чтобы описать это событие в деталях и произвести хотя бы приблизительный анализ действий сторон, надо как минимум знать:

как выводились наши истребители на рубеж пуска ракет - автоматизировано или с помощью штурманов наведения; откуда поступала информация о противнике; на каких дальностях с помощью бортовой радиолокационной станции российского истребителя удалось обнаружить F-16 (а затем захватить цель на сопровождение и при входе в зону поражения Р-37 произвести пуск изделия или очереди из них); наблюдался ли подрыв боевой части российской ракеты «воздух-воздух»; был ли он зафиксирован средствами объективного контроля; наблюдалось ли физическое разрушение цели в воздухе и какими средствами; определено ли примерное место падения сбитого украинского F-16; фиксировался ли подразделениями ОсНАЗ (особого назначения) факт переговоров украинских пилотов с наземными КП (и характер радиообмена) или они работали в режиме радиомолчания.

Инфографика F-16. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Естественно, что все эти детали в ходе боевых действий озвучены ни той, ни другой стороной не будут. Даже если украинский самолет и был сбит, то со стороны Киева может прозвучать и такое сообщение - «истребитель F-16 Воздушных сил Украины после пуска ракет класса «воздух-воздух» боевой машиной ВКС РФ совершил противоракетный маневр и ушел с резким снижением в сторону аэродрома вылета».

Откуда прилетел F-16

При этом ранее портал "Военное обозрение" сообщал о появлении в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения истребителя F-16 Воздушных сил ВСУ.

Самолет был вооружен ракетами AIM-120С AMRAAM (ракеты класса «воздух-воздух») и ракетами AIM-9X Sidewinder, которые имеют инфракрасную головку самонаведения на цель. Также у истребителя заметили три подвесных топливных бака.

"Это говорит о том, что самолет поднимался в воздух отнюдь не с аэродрома, который находится относительно недалеко от линии фронта. Соответственно, взлетать в воздух он мог либо с аэродромов на западе Украины, либо, что еще более вероятно при конфигурации и количестве ПТБ - с аэродромов граничащих с Украиной стран НАТО", - указывают авторы.

Надежды не оправдались

В декабре 2024 года Украина получила шесть многофункциональных истребителей F-16 из Дании. В настоящее время в боевом составе Воздушных сил ВСУ до 20 самолетов этого типа.

Один полученный самолет по ошибке сбил украинский ЗРК Patriot летом 2024 года.

Как писала "Газета.Ru", Киев связывал с получением американских истребителей F-16 очень большие надежды. Ожидалось, что они могут изменить ход СВО. Но до сих пор никакого активного участия этих самолетов в боевых действиях не было замечено. Многофункциональные истребители Воздушных сил Украины сегодня используются в основном для решения задач противовоздушной обороны, в частности, для поражения крылатых ракет воздушного и морского базирования ВС РФ в полете.

Сегодня же стало известно, что Бельгия отложила поставку F-16 Украине как минимум на год. Начальник Генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина в интервью интервью газете Soir сообщил, что передача первых бельгийских истребителей F-16 Украине откладывается как минимум на год из-за задержек с поставками Брюсселю самолетов F-35.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок