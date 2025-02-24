ЕС должен мобилизовать 300 тысяч военных, чтобы обеспечить свою безопасность без участия США – исследование

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Евросоюз должен поставить под ружье не менее 300 тысяч военных, чтобы обеспечить собственную безопасность без участия США. Такие данные приводит Институт мировой экономики Киля. Аналитики подчеркивают, что в этом случае дополнительные расходы на оборону составили бы 250 миллионов евро в год.

ЕС пришлось бы закупить не менее 1,4 тысячи танков и 2 тысячи БТР. Это больше, чем сейчас имеется у Германии, Франции, Италии и Великобритании вместе взятых

– констатируют аналитики Института мировой экономики Киля.

Они добавляют, что кроме этого Евросоюз должен будет производить не менее двух тысяч беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета.

Прикинув вероятные расходы европейских государств на военные нужды, эксперты отмечают, что странам ЕС пришлось бы увеличить расходы на оборону как минимум на 3,5 – 4 процента ВВП.

Но и в этом случае, как считают исследователи, перед Евросоюзом встала бы серьезная проблема. Дело в том, что единой армии у объединения нет. А наладить тесную координацию между вооруженными силами отдельных государств Евросоюз не может до сих пор.