Неважно, насколько омерзительны нам Трамп и Вэнс в вопросах Европы, они говорят суровую правду (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Трамп и Вэнс правы, что перестройка мирового порядка необходима

Трамп и его администрация — полные отморозки, лжецы и лицемеры, истерит The Guardian. Но они в чем-то правы, признает издание. Путин действительно не собирается вторгаться в ЕС, на Украине пора прекратить огонь, и переход к многополярному миру реально назрел.

Саймон Дженкинс

США выбрали наихудший момент и наихудший возможный способ заявить об этом, но призывать к перестройке — правильно.

Трудно оказаться правым в наши дни. Трудно подбирать слова, чтобы сказать что-нибудь хорошее о Дональде Трампе. Это трудно. Он считает, что Киев начал конфликт на Украине, а ее президент Владимир Зеленский — "диктатор".

А как насчет Джей Ди Вэнса? Вице-президент США заявляет об "угрозе внутри Европы", которая заставляет "свободу слова… отступить". И такое, по его словам, опаснее угроз со стороны России или Китая.

Эти люди — полные отморозки. Что тут еще можно сказать?

А сказать можно довольно много. Джон Стюарт Милль (английский философ XIX века, основоположник классической школы либерализма. — Прим. ИноСМИ) предупреждал, что "тот, кто знает лишь свою сторону дела, мало чего знает вообще". Мы должны попытаться понять их точку зрения, согласны мы с ней или нет.

Да, эти люди лжецы и лицемеры. Трамп заявляет, что Зеленский "противится выборам", что у него "очень низкие рейтинги", хотя недавние опросы показывают по-прежнему высокий уровень поддержки. Что касается угрозе свободы слова "изнутри", просто напомним. Сотрудникам Associated Press запретили появляться на брифингах в Белом Доме из-за отказа называть Мексиканский залив "Американским". А хороший друг Трампа по имени Илон Маск вовсе считает, что "лживые журналисты" из CBS должны отправиться в тюрьму, и надолго.

Дуэт Трампа и Вэнса прорвался через полувековое пустословие о дарованной Богом судьбе Америки вести мир к добру и свободе. Будь то вопрос мира или войны, иммиграции или тарифов, они утверждают, что всего лишь преследуют интересы США — и ничего больше.

Тогда почему американцы должны ежегодно вкладывать миллиарды долларов в защиту Европы, которая не способна сделать это сама? Почему они должны вооружать далекие страны, чтобы те воевали со своими соседями, или вываливать ошеломляющие суммы на помощь нищим регионам Африки?

Если весь мир облажался, пока США богатели и были свободными 250 лет, — это проблема остального мира. За последние полвека американцы потратили целое состояние, пытаясь сделать жизнь на планете чуточку лучше. Честно говоря, им не удалось. И к черту дипломатический этикет.

Что касается Украины, хватит уже. Путин не собирается вторгаться в США или Западную Европу. Но если страны ЕС делают вид, что всё наоборот, поддерживают врагов России, обкладывают их санкциями и приводят ее президента в ярость, он сам может напасть на них первым.

НАТО стал результатом противостояния Гитлера и Сталина. Для Европы это был очередной способ выудить из Америки деньги на собственную безопасность. Больше так не сработает. Как сказал министр обороны Пит Хегсет, "США больше не гарант безопасности в Европе". Воистину, звучит как подрыв сил ядерного сдерживания.

На самом деле, здесь нет ничего нового, хотя ранее администрация Белого Дома не высказывалась настолько грубо. Больше века США прятались за политикой изоляционизма под разными обличиями. Чтобы победить на выборах, Вудро Вильсон поклялся, что Первая мировая война была "конфликтом, к которому мы не имеем никакого отношения, чьи причины не могут нас коснуться". Франклин Рузвельт обещал то же самое во время Второй мировой. Он обещал американским матерям "снова, опять и еще раз, что ваши мальчики не будут отправлены ни на какие иностранные войны". Никто из них не сдержал своего слова.

Общественное мнение США бывает патриотичным, когда идет война сродни Вьетнамской. В противном случае рядовой американец категорически против каких-либо интервенций. Кеннеди мог бы призвать к глобальной жертве и "спрашивать не о том, что Америка сделает для вас, а о том, что мы вместе способны сделать ради свободы человечества". Но то были красивые слова для иностранных обывателей.

То, что Трамп с Вэнсом сейчас говорят Западной Европе, это очень серьезные вещи. Холодная война закончилась. Вы знаете, что Россия не хочет вторгаться в Западную Европу. Эта объявленная угроза — фантазия, придуманная тем, что мудрый президент Эйзенхауэр назвал военно-промышленным комплексом США. Комплексом, что давно монетизирует страх. Если Кир Стармер действительно хочет "отдать приоритет обороне", пусть он урежет свои собственные бюджеты здравоохранения и социалки, чтобы заплатить им. Но так ли он сильно напуган, или всё это опять лишь красивые слова?

Джо Байден старательно помогал Киеву в нынешнем конфликте. Сейчас неизбежный момент выхода, Украине нужно прекратить огонь, и это самое сложное. Без существенной гарантии от Вашингтона у этой страны нет других перспектив, кроме разгромного поражения. Украина всё еще может стать для США вторым Вьетнамом.

Отбросив деликатности, дуэт Трампа и Вэнса разоблачил банальность, блеф и жажду наживы, которая создавала холодную войну. Победа НАТО в 1989 году указала на необходимость перехода к более тонкому многополярному миру, который так и не получилось построить должным образом.

Трамп и Вэнс правы, что перестройка крайне необходима. Они выбрали наихудший момент из возможных и наихудший способ об этом сказать. Мы можем грубить в их адрес сколько нам угодно, но американская демократия на их стороне.