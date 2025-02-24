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Военное обозрение

Скорость принятия решений по открытию огня снизится в 20 раз: эксперты рассказали, какие возможности потеряют ВСУ в случае отключения Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Ограничение доступа украинских военных к спутниковой связи Starlink, о котором сообщают американские СМИ, может крайне негативно отразиться на возможностях в первую очередь артиллерийских подразделений ВСУ. Военные эксперты уже подсчитали, что в этом случае скорость принятия решений по стрельбе может снизиться в десятки раз.

Как отмечают специалисты, в настоящее время Starlink используется ВСУ для обмена данными, координации, отправки конфиденциальной и «чувствительной» информации. Кроме того, спутниковая связь необходима для поддержания каналов связи украинского командования с военными советниками США и НАТО, которые находятся за пределами Незалежной.

Однако это только половина проблемы. Настоящей же бедой для боевиков киевского режима в этом случае станет снижение скорости принятия решений по открытию огня артиллерийскими подразделениями.

Сейчас с помощью спутников Starlink офицеры ВСУ, находящиеся на командных пунктах, получают разведывательные данные с беспилотников. Причем, это происходит практически в режиме реального времени. Такая скорость передачи информации позволяет командирам оперативно передавать на артиллерийские батареи координаты целей и отдавать команды на открытие огня.

Источник изображения: topwar.ru

Даже незначительное снижение скорости неизбежно негативно отразится на возможностях украинской артиллерии. В частности, будет практически полностью обнулены возможности по ведению контрбатарейной борьбы.

В этом случае расчеты самоходной артиллерии ВС РФ, а также экипажи РСЗО получат необходимое время для оперативной смены огневых позиций. Да и российская бронетехника, принимающая участие в наступательных действиях на различных направлениях в зоне проведения СВО, будет чувствовать себя в большей безопасности.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что США могут ограничить ВСУ доступ к спутниковой связи Starlink, если Киев откажется от подписания соглашения по редкоземельным металлам.

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