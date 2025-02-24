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Интерфакс-АВН

США планируют 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат - NASA

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Луна
Луна.
Источник изображения: Олег Кононенко/ ТАСС

Вашингтон. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты готовятся 26 февраля запустить к Луне новый посадочный аппарат под названием Athena ("Афина") компании Intuitive Machines, сообщило NASA.

Его посадка в районе плато Монс Мутон на Южном полюсе Луны планируется 6 марта.

Модуль будет проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы углубить понимание окружающей среды Луны и помочь подготовиться к будущим миссиям человека на ее поверхность.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести бур и масс-спектрометр, которые позволят измерить потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте.

Бур TRIDENT способен проникать в лунную поверхность на глубину до 1 метра. Он будет управляться дистанционно с Земли. Масс-спектрометр MSOLO будет анализировать газы, выделяемые из образцов, добытых буром. Основная задача MSOLO состоит в поиске потенциального присутствия водяного льда и других газов, скрытых под поверхностью Луны.

Запуск лунного посадочного модуля Athena планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Это уже второй лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли совершил посадку аппарат Odysseus ("Одиссей"). В качестве полезной нагрузки аппарат доставил на Луну пять научно-исследовательских приборов NASA.

Это была первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

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