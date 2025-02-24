Daily Mail: американская власть разрушила все, что создавалось десятилетиями

Ялтинскоt соглашениt 1945 года до сих пор вызывает бурю эмоций. Сталин, Черчилль и Рузвельт сделали все, чтобы положить конец бесконечному хаосу. Но нынешняя власть США — лицемерная и кровожадная — пытается повергнуть весь мир в пучину страданий и бедствий.

Питер Хитченс (Peter Hitchens)

Последние 80 лет мы в Великобритании живем в мире, безопасности и достатке благодаря важнейшему миротворческому и одновременно предательскому акту, который совершил наш могущественный, храбрый, патриотичный и воинственный лидер сэр Уинстон Черчилль вместе со своим другом и союзником, всеми уважаемым президентом Франклином Рузвельтом.

В приморском городе Ялта в Крыму в феврале 1945 года эти лидеры уступили часть Европы Иосифу Сталину.

Они справедливо надеялись, что взамен земли к западу от границы, определенной в Ялте, будут свободными. Лидеры Британии и США не сомневались, что великие города Прага, Варшава и Будапешт погрузятся во тьму тайного полицейского террора и страданий, связанных с коммунистическим режимом.

Черчилль и Рузвельт пошли на это ради нас с вами. Они знали, что народы Западной Европы и США не хотят еще одной кровопролитной войны, еще десяти лет голода, смерти и опасности.

В глубине души они понимали, что бросают преданные ими страны на произвол судьбы. Москва посылала свои танки в Прагу и Будапешт, чтобы подавить любые проявления свободы, а мы ничего не могли с этим поделать.

Неужели вы бы предпочли масштабную войну в Европе, которая была альтернативным вариантом. Конечно, нет. Я пишу об этом, потому что мне часто говорят, что сейчас между Западом и Россией возможно лишь "временное перемирие", и это неправильно, потому что война была бы лучше. Вы уверены в этом?

В таком случае часто вспоминают предательство Невиллом Чемберленом Чехословакии в Мюнхене в 1938 году. Не хочу затевать дискуссию, но мнение политических и медийных "экспертов", которые изучают историю по школьным учебникам, мало чего стоит. Такие люди никогда не были к востоку от Ипсвича и не знают, где находится Вена, к западу или востоку от Праги. А я знаю.

Я был там и во многих других местах в Восточной Европе, поэтому мне кажутся смехотворными некоторые утверждения по поводу внешней политики. Сейчас много говорят о том, что нам надо было начать войну с Гитлером в 1938 году. Хочу лишь отметить, что, если бы мы это сделали, нам бы пришлось воевать без истребителей Spitfire (первый серийный Spitfire сошел с конвейера весной 1938 года).

Сейчас мы еще более беззащитны. Флот, спасший нас в Дюнкерке, стал непригодным. Большая его часть с трудом может выйти в море. Мы тратим на жилищные субсидии больше, чем на наши ВВС. Наши хваленые ядерные ракеты падают в море, когда мы пытаемся их запустить. Наша армия представляет собой жалкие остатки.

Нам повезло, что Владимир Путин не похож на современного Гитлера. Его насильно мобилизованная армия не может захватить даже Харьков, расположенный в 30 км от российской границы. Возможно, этим объясняется постоянная болтовня наших велеречивых разведчиков и отставных генералов, твердящих о том, что "мы" должны сражаться за Украину. Под "мы" они подразумевают украинцев. Неужели эти герои, которые находятся в безопасности вдали от линии фронта, так говорят потому, что знают правду?

Правда заключается в том, что этого бессмысленного конфликта можно было бы избежать. Я уже писал здесь о том, как различные американские идиоты и фантазеры во власти годами старались развязать конфликт между Россией и Украиной и в конце концов добились успеха.

Они сделали это потому, что российский режим, с которым столкнулись, оказался еще глупее их, поэтому Россию смогли спровоцировать на начало СВО. И что теперь? Еще один военный конфликт, развязанный США, который, похоже, они не собираются доводить до конца.

Во Вьетнаме, а затем в Ираке и Сирии США тратили миллиарды на бессмысленные войны, а затем уходили, оставляя других разгребать последствия. После недавних издевательских заявлений президента Трампа о своих мирно настроенных соседях, возможно, он стал с большей симпатией относиться к аналогичному поведению России, что неудивительно.

США никогда бы не смирились с враждебным военным союзом на своих границах. Теперь главный интерес Трампа переключился на Китай, и партия войны в Вашингтоне смотрит в ту же сторону. Те европейские лидеры, которые последние несколько лет изображали воинственный вид, полагаясь при этом на Пентагон, должны теперь показать, насколько они на самом деле поддерживают расширение НАТО на восток. Для чего все это, собственно, было? Ума не приложу.

Единственная власть, к которой стоит стремиться во внутренней и во внешней политике, — это власть, не позволяющая другим странам давить на нас. Некоторые государства, которые являются нашими союзниками, например, Саудовская Аравия и Египет, — это тирании, где в камерах пыток убивают людей. За свою жизнь я посетил около 60 стран и не одобряю политическое устройство многих из них. Но это не мое дело, так же, как и не их дело, как устроено наше государство.

В конце концов, работа наших государственных деятелей заключается не в том, чтобы изображать из себя спасителей планеты, а в том, чтобы их собственный народ жил в условиях свободы и закона, мира, порядка и процветания. Если на Украине и должен наступить мир, то сейчас он будет выглядеть как примирение, потому что другого способа покончить с этим нет.

Вам это может не нравиться, но неужели вы предпочтете бесконечную войну, которая однажды может достигнуть территории нашей страны? Величайший миротворец в британской истории Уинстон Черчилль понимал это. Почему же наши современные лидеры, которые постоянно заявляют, что восхищаются им, не хотят этого понять?