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Военное обозрение

Вашингтон грозит ограничить ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по природным ископаемым

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Источник изображения: topwar.ru

США в качестве рычага давления на главу киевского режима Владимира Зеленского могут ограничить украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации издания, таким образом Штаты намерены стимулировать Украину подписать соглашение по природным ресурсам.

Американские переговорщики, настаивающие на том, чтобы Киев предоставил доступ к критически важным полезным ископаемым Украины, подняли вопрос о возможности ограничения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска

– утверждает Reuters со ссылкой на источники.

При этом подчеркивается, что соответствующий вопрос поднимался в ходе недавних переговоров Зеленского со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом.

Напомним, по итогам этой встречи была отменена запланированная совместная пресс-конференция Зеленского и Келлога. При этом сообщалось, что это было сделано по требованию американской стороны. По всей вероятности, Вашингтон до поры не хотел выносить подробности обсуждения параметров сделки по редкоземельным металлам в публичную плоскость.

Стоит отметить, что сейчас американская пресса пишет о возможности заключения соглашения между Вашингтоном и Киевом, как о деле практически решенном. Некоторые издания утверждают, что соответствующий документ может быть подписан уже 22 февраля.

Добавим, что ранее на Украине заявили, что отключение от Starlink может обернуться для ВСУ тяжелейшими потерями.

Starlink могут исключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б, начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Starlink нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают

– заявила военный волонтер Мария Берлинская.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
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