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Военное обозрение

Командование специальных операций США планирует создать новые планирующие бомбы - для БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Командование специальных операций ВС США (USSOCOM) планирует обзавестись новыми планирующими авиабомбами, которые можно будет запускать с беспилотников.

Сообщается, что военные хотят получить недорогой, но в то же время высокоточный и безмоторный боеприпас, который должен заполнить нишу планирующих авиабомб размером меньше GBU-69.

Точные характеристики нового боеприпаса не указываются, но имеется информация относительно некоторых предъявляемых к нему требований. Так, в USSOCOM хотят, чтобы авиабомба была способна поражать цели на расстоянии более 100 километров. Также у нее должен быть встроенный канал передачи данных, чтобы знать ее местоположение и передавать инструкции в полёте по смене целей или самоуничтожению. Кроме того, боеприпасу нужен независимый от GPS метод навигации.

До того как задуматься над новыми планирующими авиабомбами, сверхкомпактным боеприпасом этого типа считались корректируемые авиабомбы GBU-69/B, разработка которых велась с 2016 года. В 2019 году провели её испытания. Этот боеприпас имеет длину 1,06 метра, диаметр 11,4 сантиметра и раскладные крылья размахом 71 сантиметр. Масса у GBU-69/B около 27 кг. Новый боеприпас, очевидно, должен быть ещё меньше.

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Страны
США
Проекты
GPS
БПЛА
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