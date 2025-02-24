Системы ПВО, ракеты и БПЛА: ЕС готовит дополнительный пакет военной помощи для Киева на 20 миллиардов евро

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Европейский союз в ближайшие дни планирует объявить о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на общую сумму около 20 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По информации издания, в него войдут системы противовоздушной обороны, ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские боеприпасы.
– говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что Брюссель стремится обеспечить Киев на фоне изменения позиции США по урегулированию конфликта.
– подчеркивает Bloomberg.
Как удалось выяснить изданию, официально объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине представители Евросоюза планируют 24 февраля во время визита делегации ЕС в Киев.
Напомним, ранее на Украине заявили, что США прекратили отгрузку вооружений киевскому режиму.