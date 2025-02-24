После ссоры Зеленского с Трампом и призывов США заключить сделку Россия готовится объявить о своей победе в вооруженном конфликте с Украиной (Daily Mail, Великобритания)

DM: Москва скоро объявит о своей победе в российско-украинском конфликте

Отношения между Трампом и Зеленским накаляются, пишет Daily Mail. Маск вслед за президентом США обвинил украинское правительство в коррупции. Зеленский утверждает, что русские его оболгали, а Белый дом стал жертвой российской дезинформационной кампании.

Тэрин Педлер (Taryn Pedler), Уилл Стюарт (Will Stewart)

По имеющейся информации, Россия готовится объявить о своей победе в вооруженном конфликте с Украиной после того, как Дональд Трамп вступил в открытое столкновение с Владимиром Зеленским.

Как сообщает украинское ГУР, Владимир Путин представит это как победу не только над Украиной, но и над НАТО, назвав исход конфликта поражением всего Запада.

В понедельник уже будет три года вооруженному конфликту, начало которому положил ввод российских войск на Украину. Однако он берет свое начало в 2014 году, когда к России присоединились Крым и часть территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Россия готовится провозгласить мнимую „победу“ в вооруженном конфликте с Украиной к „круглой дате“ — 24 февраля 2025 года, когда исполнится три года с начала этой полномасштабной военной операции", — заявило сегодня ГУР.

"Более того, в планах может быть провозглашение „победы России над НАТО“, так как московская пропаганда давно уже представляет военные действия с Украиной как вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом", — говорится в заявлении.

Если это произойдет, то такое объявление прозвучит на фоне активных усилий по прекращению боевых действий, которые возглавляет Дональд Трамп и его администрация. Но Европа и Украина опасаются, что урегулирование даст преимущества России и станет для Путина наградой за его агрессивные действия.

На этой неделе американский президент выступил с язвительными нападками на украинского коллегу, обвинив Зеленского в том, что это он начал военные действия против своей страны, хотя нападение совершила Россия. Зеленский, в свою очередь, обвинил президента США в том, что он попался на удочку российских фейковых новостей.

Трамп в ответ назвал Зеленского "диктатором без выборов", хотя на президентских выборах в 2019 году Зеленский набрал более 73% голосов, а новые выборы были лишь отложены из-за военных действий.

Вставший на сторону Трампа Илон Маск вчера заявил, что украинский президент руководит "коррупционной машиной, питающейся трупами солдат". Миллиардер повторил призывы американского лидера к Украине провести выборы, а потом добавил, что Зеленский отменил их, поскольку знает, что "с треском проиграет".

Маск в своей соцсети Х написал: "В действительности украинцы презирают его, и поэтому он отказывается от проведения голосования. Я призываю Зеленского провести выборы и опровергнуть мои слова. Но он не проведет их".

Затем союзник американского лидера добавил: "Президент Трамп прав, игнорируя Зеленского и пытаясь достичь мира без этой огромной отвратительной коррупционной машины, питающейся трупами украинских солдат".

Маск не стал уточнять, что именно он имел в виду. Но похоже, что миллиардер со своими комментариями вторит Трампу, обвинившему Зеленского в желании "сохранить кормушку" зарубежной помощи, которая стала поступать на Украину с началом военных действий.

Как заявляет украинская военная разведка, важная цель кремлевской стратегии — представить Путина разумным государственным деятелем, готовым вести переговоры и договариваться, а любую страну, выступающую против удержания Россией украинских территорий, опорочить, назвав "врагом мира".

Авторы заявления также обвиняют Москву в попытках дестабилизировать Украину изнутри, распространяя дезинформацию среди ее населения и ослабляя поддержку западных союзников.

ГУР заявило: "Специальные службы государства-агрессора получили указания от кремлевских лидеров максимально использовать активизацию дипломатических усилий новой администрации США по прекращению российско-украинского конфликта и двустороннюю встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года в своей подрывной информационной и психологической кампании".

"Ключевая цель — скрыть облик агрессора и военного преступника, попавшего в изоляцию всего цивилизованного мира, за завесой мнимой готовности к мирному урегулированию и к конструктивным действиям по прекращению конфликта".

"Путинская пропагандистская машина и спецслужбы, действуя по указке Кремля, активизируют усилия, нацеленные на повышение уровня недоверия в украинском обществе, на дестабилизацию обстановки в нашей стране и на дискредитацию Украины в глазах стран-партнеров, которые оказывают очень важную военную помощь нашим силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами", — отмечает ГУР, которое возглавляет генерал-лейтенант Кирилл Буданов*.

Ключевые темы враждебных информационных атак следующие: „Запад предал Украину“, „Москве и Вашингтону безразлично мнение европейцев и украинцев“, „США и Россия договорились обо всем за спиной Украины“, „украинское правительство нелегитимно“, „украинская армия терпит поражение на фронте“ и „коррумпированные чиновники крадут миллиарды долларов переданной Украине американской помощи“.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что российская дезинформационная кампания нацелена даже на самого Дональда Трампа.

Между тем, генерал-лейтенант Кирилл Буданов дал прогноз о том, что прекращение огня будет достигнуто в этом году. Однако он предупредил, что перемирие будет недолговечным.

"Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, это единственно возможный путь. В то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Как долго он сохранится и насколько будет эффективен — это другой вопрос. Но факт остается фактом: это случится. Я думаю, это случится", — указал Буданов.

Незадолго до этого Трамп сказал, что Украина должна провести выборы, и заявил, что украинский президент утратил народную поддержку. "Рейтинги одобрения у него опустились до четырех процентов", — отметил он.

Эта неправдоподобная статистика была полностью опровергнута, когда авторитетный Киевский международный институт социологии в этом месяце провел свой опрос и сообщил, что рейтинг одобрения Зеленского составляет 57 процентов.

Зеленский в ответ заявил: "У нас есть свидетельства, что эти цифры обсуждались между Америкой и Россией. То есть, президент Трамп, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве".

Во вторник в Саудовской Аравии администрация Трампа провела первую встречу с Россией по вопросу прекращения военных действий. Но Киев на переговоры не позвали.

Россия твердо стояла на своем, выдвинув требования в рамках мирной сделки. Среди прочего она заявила, что не потерпит членства Украины в НАТО.

Трамп тоже демонстрирует свое недовольство Североатлантическим альянсом, куда входят Соединенные Штаты. Он хочет, чтобы другие его члены вкладывали больше средств в оборонный бюджет блока.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал BBC News, что членам альянса придется "тратить гораздо больше трех процентов" своего ВВП на оборону. По его словам, вопрос о новом целевом показателе будет решаться в апреле или в мае.

Россия начала военные действия почти три года назад, введя свои войска на Украину.

Москва тоже призывает Киев провести выборы, что будет довольно трудно с учетом повреждений инфраструктуры в стране и того, что многие ее районы сегодня контролирует Россия.

Зеленский столь же критически отзывается о Трампе, заявляя, что тот живет в "паутине дезинформации". По его словам, самые влиятельные мировые лидеры встали перед выбором: занять сторону Кремля или выступить на стороне мира.

"Будущее не за Путиным, а за миром. Это выбор для каждого в нашем мире, включая власть имущих — быть за Путина или за мир. Мы должны выбрать мир", — сказал Зеленский.

Европейские лидеры пытаются найти выход и спешно проводят собственные мирные переговоры. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Трампом в Белом доме и скажет ему, что с Путиным нельзя проявлять слабость.

"Я скажу ему: „Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Подобное не соответствует вашему характеру. Это не в ваших интересах“", — заявил Макрон, отвечая на вопросы французской общественности в социальных сетях.

В четверг с Трампом также встретится британский премьер-министр Кир Стармер.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов.