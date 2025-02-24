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Военное обозрение

«Про победу говорить рано»: Российский военкор призывает не впадать в эйфорию и не обольщаться переговорами с США

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Источник изображения: topwar.ru

Праздновать победу и расслабляться пока рано, спецоперация продолжается, враг еще силен и оказывает ожесточенное сопротивление. Об этом пишет военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале.

Сладков обращает внимание на появившуюся после переговоров в Эр-Рияде некую эйфорию, а также публикации некоторых каналов о том, что враг якобы «разбит», победа у нас в кармане, США за нас и т.д. и т.п. По словам военкора, радоваться и праздновать рано, война еще не закончена и неизвестно, когда она завершится. Если сейчас поторопиться, то получим не полноценный мир, а временное перемирие, которое обернется новой войной.

Мы воюем с совершенно обеспеченным и боевитым врагом. Мы побеждаем и берем города не из-за его слабости, это Русская Армия набирает силу, опыт. Мы мотивированны, как всегда, как на Куликовом поле, на Бородинском и во время штурма Берлина.

- пишет Сладков.

Он подчеркивает, что тыл должен поддерживать фронт до самого конца и не расслабляться, пока это не сделают военные на передовой. А встреча с США — это лишь попытка Запада заставить Россию сделать так, как нужно им. И за столом переговоров наши дипломаты общаются с врагом, а не с соратниками. Сейчас еще ничего не решается, мы лишь договариваемся о новых переговорах, тогда как наша пехота продолжает брать штурмом позиции врага.

СВО идет, мягко говоря, непросто. Тяжело идет. Про победу говорить не то, что рано, — вредно!

- пишет военкор, добавляя, что нельзя давать противнику любой шанс на перемирие, потому что он попробует взять реванш в любом случае. Врага надо добивать.

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Германия
Россия
США
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