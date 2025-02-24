В Минпромторге опровергли информацию о возможной заморозке проекта разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»

Источник изображения: topwar.ru

Появившиеся сегодня в прессе сообщения о якобы закрытии проекта легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», разработанного для замены легендарного Ан-2 «Кукурузник», не соответствует действительности. В Минпромторге заявили, что проект не будет заморожен, но подробностей не привели.

Проект заморожен не будет,

— заявили в министерстве в ответ на соответствующий вопрос, появившийся после сегодняшней публикации о возможной заморозке или передаче проекта от УЗГА группе S7.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник сообщила, что при проектировании самолета был допущен ряд «драматических ошибок»: проблемы с устойчивостью на малых скоростях, высокое усилие на штурвале, необходимость увеличения хвостового оперения, перенос хвостового колеса и переработка шасси. На устранение недостатков разработчик якобы запросил 10 млрд рублей. При этом эксперты предположили, что в этой ситуации проект могут заморозить или передать S7 Group. Но оказалось, что проект продолжится.

ЛМС-901 «Байкал» разработан для региональной авиации и должен заменить Ан-2 «Кукурузник», уже выработавший все свои ресурсы. Самолет имеет длину в 12,2 метра, высоту — 3,7 метра и размах крыла — 16,5 метра. Максимальная взлетная масса — 4,8 тонны, скорость — до 300 км/час. Максимальная дальность полета — 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки. Первые серийные самолеты должны были поступить в 2026 году.