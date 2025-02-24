Президент Белоруссии опасается, что США могут попытаться «столкнуть лбами» Россию и Китай

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем недавнем интервью прокомментировал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. С его слов, «обольщаться» дипломатическими потугами США не стоит.

Как выразился белорусский лидер, геополитическая ситуация стремительно меняется, как и позиция Вашингтона. Между тем никто не знает, чего на самом деле хочет новая администрация Белого дома и какая у нее стратегия.

Лукашенко допустил, что США могут попытаться «столкнуть лбами» Россию и Китай. Ведь пока не известно, какие условия они выдвинут Москве для мирного урегулирования конфликта на Украине.

В то же время президент РБ подчеркнул, что российское руководство ни в коем случае не должно допустить подобного сценария.

Стоит отметить, что на фоне заявлений новой администрации Белого дома о том, что главный геополитический противник США – это Китай, а стратегия Вашингтона будет нацелена на сдерживание Поднебесной, опасения Лукашенко выглядят вполне обоснованными.

Кроме того, в том же интервью белорусский лидер выразил скепсис по поводу выгоды возвращения иностранных компаний на российский рынок. С его слов, в чем-то это может и выгодно, но с другой стороны, в случае массового наплыва американских, а затем и европейских фирм, отечественным производителям будет крайне сложно с ними конкурировать.