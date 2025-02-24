Войти
Интерфакс-АВН

Тема возможного смягчения антироссийских санкций не затрагивается Россией и США в рамках украинского урегулирования - Лавров

637
0
0
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Йоханнесбург. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и США не затрагивают тематику возможного смягчения антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не затрагиваем эту тему", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати", комментируя заявления министра финансов США о возможности обсуждения вопроса смягчения санкций против России в рамках переговоров по урегулированию кризиса вокруг Украины.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что санкции США - "грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка".

Глава МИД РФ отметил, что в последнее время были сведения о том, что ряд западных компаний готов вернуться и возобновить бизнес в России. "Я считаю, что наш экономический блок очень правильно отреагировал. Примерный смысл этой реакции в том, что за годы этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей, в которых мы до недавнего времени серьезно зависели от США, Европейского союза, Японии и так далее", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, новое состояние позволило осознать, "насколько это полезно для нашей экономики - осваивать свои технологии, которые в ряде случаев превосходят западные аналоги".

На взгляд министра, примерно той же логикой надо руководствоваться при разговорах о возможном возвращении западных компаний в Россию - "где, наверное, их не надо отваживать от этого, но надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики, если вдруг опять кто-то встанет не с той ноги".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 19:47
  • 49
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
  • 24.02 17:15
  • 15
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 24.02 16:19
  • 2
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 24.02 16:14
  • 471
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 24.02 14:16
  • 1
Трамп считает, что Путину и Зеленскому следует провести встречу
  • 24.02 07:06
  • 3
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 23.02 22:25
  • 7695
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:34
  • 2
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
  • 23.02 08:23
  • 153
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 23.02 04:29
  • 7
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 23.02 03:00
  • 1
Песков: РФ согласна с США, что решать ситуацию на Украине лучше мирно
  • 22.02 19:30
  • 0
О сравнении ЗРС
  • 22.02 01:45
  • 2
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 21.02 22:21
  • 0
О причинах "превосходства" западной военной техники над советской/российской - по мнению "народа"