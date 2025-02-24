Тема возможного смягчения антироссийских санкций не затрагивается Россией и США в рамках украинского урегулирования - Лавров

Йоханнесбург. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и США не затрагивают тематику возможного смягчения антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не затрагиваем эту тему", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати", комментируя заявления министра финансов США о возможности обсуждения вопроса смягчения санкций против России в рамках переговоров по урегулированию кризиса вокруг Украины.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что санкции США - "грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка".

Глава МИД РФ отметил, что в последнее время были сведения о том, что ряд западных компаний готов вернуться и возобновить бизнес в России. "Я считаю, что наш экономический блок очень правильно отреагировал. Примерный смысл этой реакции в том, что за годы этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей, в которых мы до недавнего времени серьезно зависели от США, Европейского союза, Японии и так далее", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, новое состояние позволило осознать, "насколько это полезно для нашей экономики - осваивать свои технологии, которые в ряде случаев превосходят западные аналоги".

На взгляд министра, примерно той же логикой надо руководствоваться при разговорах о возможном возвращении западных компаний в Россию - "где, наверное, их не надо отваживать от этого, но надо пускать только в те отрасли, которые не будут создавать риски для нашей экономики, если вдруг опять кто-то встанет не с той ноги".