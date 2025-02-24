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Россия "готовится к третьей мировой", а европейские страны готовят войска (Daily Express, Великобритания)

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Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

Daily Express: от маленьких стран НАТО больше всего шума об "агрессии" России

Литва ввела воинскую обязанность, удвоила число солдат в армии и увеличила расходы на оборону до 3,45% ВВП, пишет Daily Express. И все из-за страха перед "военной агрессией" России. А разведка Эстонии предупредила о подготовке Москвы к "потенциальной войне с НАТО".

Ребекка Робинсон (Rebecca Robinson)

Страны Балтийского региона выступили с суровыми предупреждениями о намерениях Владимира Путина продолжить эскалацию военного конфликта дальше в Европу.

Служба внешней разведки Эстонии предупредила, что Россия укрепляет вооруженные силы в рамках подготовки к “потенциальной войне с НАТО”.

Датская же разведка предсказала, что Россия сможет спровоцировать “масштабную войну” в Европе в течение пяти лет, если почувствует слабину со стороны НАТО.

Директор Центра геополитических исследований в Риге доктор Марис Андзанс сказал: “Есть ощущение, что трансатлантический мост даже если еще не разваливается, то, как минимум, серьезно поврежден”.

Он заявил, что в случае, если Россия вторгнется завтра же, “мы будем подготовлены гораздо лучше, чем десять лет назад”, но при этом признал, что “есть куда стремиться”. “У нас по-прежнему нет ключевой воздушной обороны”, — пояснил он.

В ответ на обострившуюся угрозу Литва вновь ввела воинскую обязанность, удвоила число солдат в своих вооруженных силах и довела расходы на оборону до 3,45% ВВП — одного из самых высоких показателей среди стран НАТО.

Профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зыск предупредила, что в случае прекращения конфликта на Украине Россия наверняка сосредоточится на восстановлении своих вооруженных сил.

Латвийская разведка предположила, что в сложившихся обстоятельствах Россия может восстановить свою военную мощь до уровня, представляющего значительную угрозу для НАТО, в течение пяти лет.

После эскалации конфликта в 2022 году Россия приостановила запланированные военные мероприятия вдоль северных границ со странами НАТО. Это касается в том числе планов более чем удвоить контингент вдоль границы с Финляндией до 30 000 военнослужащих.

В сентябре Путин распорядился увеличить численность российской армии на 180 000 человек, доведя ее 1,5 миллиона действующих военнослужащих и сделав ее второй по величине в мире после китайской.

Однако в недавнем докладе латвийской разведки угроза прямого конфликта России со страной НАТО в течение следующего года оценивается как “низкая” — при условии, что российские военные продолжат вести боевые действия на Украине.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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