Спасут только облака: в КНР создали камеру, распознающую лица с околоземной орбиты

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Китайские исследователи достигли революционного прорыва в области оптической съёмки, разработав мощный лазер, который может кардинально изменить мировые стандарты наблюдения, пишет издание The South China Morning Post.

В материале говорится, что прорывная технология потенциально позволит Пекину с невиданной ранее точностью следить за иностранными военными спутниками с поверхности Земли или, наоборот, чётко различать лица людей с низкой околоземной орбиты.

В ходе опытов учёные из Института аэрокосмических информационных исследований Китайской академии наук смогли зафиксировать изображения с миллиметровым разрешением на расстоянии свыше 100 км, что ранее считалось невозможным.

Достижение было описано в научной статье, опубликованной в рецензируемом китайском журнале Chinese Journal of Lasers.

Во время эксперимента, проведённого на озере Цинхай в удалённом северо-западном регионе Китая, исследователи использовали передовую систему лазерного синтетического апертурного лидара. Это инновационная лазерная технология, обеспечивающая широкий угол обзора.

Прибор был установлен на северном берегу озера и направлен на специальные отражающие призмы, что позволило разглядеть мельчайшие детали размером всего 1,7 мм расположенные на расстоянии 101,8 км. Кроме того, аппаратура определила и расстояние до объектов с точностью до 15,6 мм. При этом уточняется, что опыт проводился в яную погоду с идеальной видимостью.

Авторы статьи утверждают, что данный уровень детализации превышает возможности лучших шпионских камер и телескопов, использующих традиционные линзы, в 100 раз.

Таким образом, если китайским ученым удастся довести разработку до серийного производства, а также выполнить аппарат в габаритах, позволяющих устанавливать его на спутники, то спастись от «китайского всевидящего ока» позволят, разве что, облака.