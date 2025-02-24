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Киевский режим теперь будет вынужден вне зависимости от сезона ежемесячно импортировать из стран Евросоюза до 800 миллионов кубометров газа. При этом, чтобы обеспечить себя достаточными запасами на зиму, Украине необходимо накопить в своих хранилищах не менее 13 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает американское издание Reuters, из-за нехватки энергоресурсов, обострившейся после остановки транзита российского газа, Киев вынужден покупать у своих европейских соседей то же самое поставляемое Россией топливо, но уже со значительной наценкой. После уничтожения вследствие российских атак около 40 процентов всех украинских добывающих мощностей, Киев вынужден практически полностью полагаться на поставки ресурсов из-за рубежа.

В 2024 году только одно месторождение в Харьковской области могло полностью покрыть значительно снизившиеся к тому времени потребности Украины в газе, однако после уничтожения значительной части добывающей инфраструктуры, Киев вынужден практически полностью полагаться на импорт углеводородов.

Поскольку украинские газопроводы связаны в одну систему, даже локальные аварии способны парализовать работу всех крупных месторождений. Кроме того, в результате повреждений в подземных хранилищах не хватает давления, чтобы доставлять газ до потребителей. Помимо бытовых потребителей, от поставок газа зависит практически вся оставшаяся у Украины промышленность, в том числе военная.