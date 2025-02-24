Марко Рубио: президент Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие

Источник изображения: topwar.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. И в этом никто не должен сомневаться.

Такое заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе интервью, которое он дал журналистке Кэтрин Херридж.

При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия

- сказал глава Госдепа США.

Ранее на совместном брифинге с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме Рубио заявил, что единственным источником нестабильности в ближневосточном регионе является Тегеран.

Никогда не может быть ядерного Ирана, который мог бы затем уберечься от давления и воздействия

- добавил он тогда.

В то же время Трамп однажды сказал, что хотел бы видеть Иран великим и благополучным государством, но не обладающим ядерным оружием. При этом есть большие сомнения в том, что нынешняя администрация США пойдет на нормализацию отношений с Тегераном и сотрудничество с ним. Скорее всего, Вашингтон усилит на него давление.

Ранее иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи пообещал, что Исламская Республика даст зеркальный ответ на любые недружественные шаги со стороны Соединенных Штатов. Он также заявил, что Тегеран не собирается вступать ни в какие переговоры с американцами.

Примечательно, что Израиль конфликтует почти со всеми своими ближними и дальними соседями. Несмотря на это, источником нестабильности в регионе американцы считают не его, а Иран.