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Интерфакс-АВН

Командующий многонациональным корпусом "Северо-Восток" заявил о готовности НАТО реагировать на российско-белорусские учения

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Дариуш Парыляк
Дариуш Парыляк.
Источник изображения: LRT

Минск. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - НАТО готовит реакцию на интенсивность учений России и Белоруссии, заявил журналистам командующий Многонациональным корпусом "Северо-Восток" генерал-лейтенант Дариуш Парыляк.

"У нас очень обширный пакет учений на этот год. Я думаю, мы соответствующим образом отреагируем на интенсивность учений по ту сторону наших границ", - сказал Парыляк, которого цитирует агентство PAP.

Он подчеркнул, что "корпус способен наращивать свою активность".

Парыляк заявил, что в последние годы соединение "стало полностью боевым корпусом, корпусом сил быстрого реагирования, способным действовать в четырех странах: северо-восточной Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В его состав вошли силы из более чем 21 страны, развернутые в этих четырех странах. Также некоторые силы находятся за пределами этого региона в качестве резерва командующего корпусом и имеют постоянные задачи". Он подчеркнул, что "теперь это самый быстрый и боеспособный корпус для проведения операций в этой части Европы".

"Северо-Восток" выполняет функции боевого корпуса быстрого реагирования в структуре сил НАТО. Он отвечает за сухопутные силы альянса, расположенные на его восточном фланге и примет функции командования сил быстрого реагирования НАТО, если они будут развернуты в регионе.

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