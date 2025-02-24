Ростех: Партия серийных авиадвигателей ПД-14 передана для установки на импортозамещенный пассажирский самолёт МС-21

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Партия серийных авиадвигателей ПД-14 передана производителям самолетов МС-21 для установки на авиалайнеры. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

ОДК отгрузила заказчику партию серийных авиадвигателей ПД-14 для установки на импортозамещенные российские среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21, параметры поставки не раскрываются.

Наша ОДК отгрузила партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 для коммерческой эксплуатации.

- сообщили в Ростехе.

ПД-14 — российский турбовентиляторный двигатель 5-го поколения с тягой на взлёте от 12,5 до 14 тонн, это первый двигатель такого уровня, произведенный в современной России. При его разработке конструкторы разработали и внедрили много новых технологий, включая создание новых материалов, покрытий и конструктивных решений.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Изначально самолет получил летный сертификат с американским двигателем PW1400G, но позднее было принято решение импортозаместить самолет и пустить его в серийное производство с российским двигателем ПД-14. По последним данным, в серию лайнер МС-21-310 пойдет в следующем году, в планах выйти на ежегодный выпуск минимум 36 самолетов МС-21.