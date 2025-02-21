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ТАСС

Эксперт Железняков: Маск "бежит впереди паровоза" с идеей о своде МКС с орбиты

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МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

Историк космонавтики отметил консенсус практически всех участников проекта, что станция должна функционировать до 2030 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Советник президента США Илон Маск торопит события, призывая готовиться к сведению с околоземной орбиты Международной космической станции. Об этом в беседе с ТАСС заявил историк космонавтики Александр Железняков.

Ранее Маск написал в Х, что станция выполнила свое предназначение, и дополнительной пользы от нее очень мало. Он предложил вместо поддержания станции активизировать усилия для марсианской экспедиции.

"Он не только бежит впереди паровоза, а пытается играть из себя этот паровоз", - прокомментировал Железняков. При этом он отметил консенсус практически всех участников проекта, что станция должна функционировать до 2030 года.

Эксперт подчеркнул, что станция полезна тем, что человек сохраняет свое присутствие на околоземной орбите и только с нее может попасть и на Луну, и на Марс. "Не думаю, что нужно бросаться в крайности и принимать какие-то оголтелые решения и все планы менять. Это не только желание и возможности Маска, на этом завязано слишком много стран, слишком много организаций. В одночасье ничего не изменится", - заключил Железняков.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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