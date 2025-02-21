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Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона заявлял европейским коллегам о планах вывести часть войск США из Европы - СМИ

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo/ Michael Probst

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе поездки в Европу на прошлой неделе говорил о намерениях США вывести из региона часть американских военнослужащих, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Человек, знакомый с этой темой, заявил: на прошлой неделе Хегсет сказал европейским коллегам, что США планируют частичный вывод войск из Европы", - информирует газета.

Однако в ВС США отмечали, что пока не получали подобных приказов. Тем не менее, по данным газеты, американские военные ожидают их поступления.

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

WSJ отмечает, что в Европе присутствуют примерно 100 тыс. американских военнослужащих, 60 тыс. - на постоянной основе, остальные - на ротационной. В Минобороны США поясняли, что можно быстро сократить американское военное присутствие в Европе, если не отправлять войска на замену другим, возвращающимся домой по условиям ротации.

Издание также напоминает о "Проекте 2025" - наборе консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента США, подготовленный и опубликованный в апреле 2023 года. Среди его составителей есть члены нынешней администрации США. Согласно "Проекту 2025", США нужно перенаправить ресурсы в ВМС для противостояния Китаю. Европе при этом следует самой укреплять свою оборону, меньше полагаться на ВС США, которые будут концентрироваться на других миссиях, включая охрану американо-мексиканской границы.

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Китай
США
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