Шеф Пентагона заявлял европейским коллегам о планах вывести часть войск США из Европы - СМИ

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе поездки в Европу на прошлой неделе говорил о намерениях США вывести из региона часть американских военнослужащих, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

"Человек, знакомый с этой темой, заявил: на прошлой неделе Хегсет сказал европейским коллегам, что США планируют частичный вывод войск из Европы", - информирует газета.

Однако в ВС США отмечали, что пока не получали подобных приказов. Тем не менее, по данным газеты, американские военные ожидают их поступления.

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

WSJ отмечает, что в Европе присутствуют примерно 100 тыс. американских военнослужащих, 60 тыс. - на постоянной основе, остальные - на ротационной. В Минобороны США поясняли, что можно быстро сократить американское военное присутствие в Европе, если не отправлять войска на замену другим, возвращающимся домой по условиям ротации.

Издание также напоминает о "Проекте 2025" - наборе консервативных предложений по реформированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти в руках президента США, подготовленный и опубликованный в апреле 2023 года. Среди его составителей есть члены нынешней администрации США. Согласно "Проекту 2025", США нужно перенаправить ресурсы в ВМС для противостояния Китаю. Европе при этом следует самой укреплять свою оборону, меньше полагаться на ВС США, которые будут концентрироваться на других миссиях, включая охрану американо-мексиканской границы.