Переговоры РФ и США по СНВ-3: на двоих, троих или впятером? - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, на какую сделку могли бы пойти стороны в вопросе ограничения своих стратегических ядерных арсеналов

Прошедшие в Эр-Рияде российско-американские переговоры имеют все основания считаться если не прорывными, то близкими к тому, поскольку открывают путь не только к урегулированию конфликта на Украине, но и к восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном, упавших до самой низкой точки за всю историю.

Эти отношения затрагивают широкий спектр вопросов, к которым традиционно относится и стратегическая стабильность.

На повестке

Комментируя в беседе с журналистами итоги встречи в Саудовской Аравии, президент РФ Владимир Путин напомнил о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "У нас, например, есть такой вопрос, как продление СНВ-3. Все подзабыли, наверное. Я напомню, что ровно через год, в феврале, заканчивается действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений", — сказал он.

В США, однако, о договоре забыли не все. Несколько конгрессменов-демократов направили госсекретарю США Марко Рубио письмо с просьбой начать работу над продлением ДСНВ с Россией. "Даже в периоды серьезных разногласий, включая холодную войну, наши страны садились за стол переговоров, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы", — говорится в тексте послания. "Хотя Россия согласилась соблюдать ограничения в рамках договора, мы считаем, что в интересах обеих наших стран использовать официальные механизмы, направленные на предотвращение гонки ядерных вооружений", — отмечается в документе. В Госдепартаменте, куда журналисты агентства Reuters обратились с вопросом о том, обсуждался ли договор на встрече делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, не ответили. А законодатели-демократы тем временем призвали Рубио, не откладывая, начать соответствующую работу с Конгрессом.

Примечательно, что в своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп ни разу не упомянул тему контроля над вооружениями, чем вызвал у международных наблюдателей и специалистов в этой области некоторое удивление. Ведь США и Россия остаются крупнейшими ядерными державами, от которых во многом зависит безопасность всего мира. Но в Белом доме ошибку исправили, и спустя несколько дней Трамп, выступая уже перед участниками экономического форума в Давосе, дал максимально развернутый ответ, заявив, что хотел бы добиться соответствующих договоренностей с Россией и Китаем, или, как он выразился, "денуклеаризации". Глава Белого дома отметил, что в прошлом обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным "сокращение ядерных арсеналов двух стран".

Напомню, что президент России объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.

Новые игроки

На инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида) Трамп подтвердил, что выступает за проведение США переговоров с Россией и Китаем о сокращении числа ядерных боезарядов. "У России и у нас самые крупные атомные [арсеналы] с большим опережением [остальных стран ядерного клуба]. Китай не близок. Но он будет близок. Через три — четыре года или пять лет он сравняется", — заявил Трамп. "Нам бы [также] пришлось добиться чего-то от менее крупных ядерных держав — трех или четырех. Вероятно, четырех", — добавил американский президент.

Комментируя заявления американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном по вопросам ядерного разоружения, однако необходим учет и ядерного потенциала союзников США по НАТО.

Отреагировал и Пекин, к которому были обращены слова Трампа. Власти КНР заявили, что поддерживают свой ядерный потенциал на минимальном уровне, который требуется для обеспечения безопасности. "Что касается вопроса о сокращении объемов ядерных вооружений, будучи ответственной крупной державой, Китай следует мирным путем развития и привержен развитию дружественного сотрудничества со всеми странами мира, — отметил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. — Мы придерживаемся политики неприменения ядерного оружия первыми, следуем стратегии самообороны, всегда поддерживаем наши ядерные силы на минимальном уровне и никогда не участвуем в гонке вооружений ни с одной страной".

Заявление КНР было выдержано в весьма осторожном ключе. В нем нет каких-либо намеков на готовность Пекина обсуждать тему сокращения ядерных арсеналов.

Несмотря на отсутствие конкретики в заявлении Трампа, американская Ассоциация по контролю над вооружениями тем не менее расценила его как "позитивный сигнал". "Мы приветствуем интерес президента Трампа к переговорам по соглашению об ограничении и сокращении огромных ядерных арсеналов США и России, что могло бы предотвратить дорогостоящую и опасную неограниченную гонку ядерных вооружений", — заявил в беседе со мной глава ассоциации Дэрил Кимболл.

"Однако надежда сама по себе не является эффективной стратегией сокращения ядерных вооружений, — сказал он. — Чтобы добиться успеха в "денуклеаризации", президенту понадобится более практичный и эффективный подход, чем тот, что он пытался применить в свой первый срок в отношении России, и ему понадобится более реалистичный план вовлечения Китая в двусторонние переговоры, которые могут привести к ограничениям на ядерные и обычные системы вооружений, вызывающие озабоченность у каждой из сторон".

Кимболл напомнил, что в 2020 году Трамп попытался, но не смог начать трехсторонние переговоры с участием США, России и Китая. Затем он отказался от простого продления ДСНВ 2010 года с Россией, предоставив это сделать президенту Джо Байдену в первые дни его пребывания в должности в 2021 году. "Обсуждение темы контроля над ядерными вооружениями с Кремлем всегда идет трудно, и для достижения нового всеобъемлющего рамочного соглашения могут потребоваться длительные переговоры в течение многих месяцев, если не лет", — сказал глава ассоциации. Именно поэтому он считает, что Трамп и Путин могли бы заключить неформальную сделку, обязывающую каждую из сторон сохранять существующие ограничения на свои стратегические ядерные арсеналы. "Это позволило бы выиграть время для официальных переговоров по ограничению стратегического и тактического ядерного оружия и систем, которые его несут, а также ракет средней дальности, и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить, и сделать обе страны более безопасными и защищенными", — полагает специалист.

Комментируя предложения Трампа, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе со мной отметил, что диалогу между двумя странами по стратегической стабильности мешает военная поддержка, оказываемая Соединенными Штатами киевскому режиму. "Вопросы стратегической стабильности остаются краеугольным камнем мировой безопасности. Россия, как было уже заявлено президентом Владимиром Путиным, готова к обсуждению, понимая высокую степень ответственности перед человечеством, — сказал он. — Российско-американские переговоры в Эр-Рияде оставили надежду на дальнейшую разморозку контактов на всех уровнях. И то, что лидер РФ отдельно поднял эту тему, подводя их итоги, может говорить о реальных перспективах".

Но возобновление диалога вокруг СНВ-3, по словам политика, должно быть с учетом всех факторов и рисков. В том числе, подчеркнул и Слуцкий, суммарных ядерных потенциалов стран НАТО — Франции и Великобритании. "Российская сторона приостановила свое участие в ДСНВ в 2021 году из-за нарушений американцами преамбулы и основных положений Договора, а также не в последнюю очередь из-за намерений администрации Байдена нанести "стратегическое поражение" нашей стране. Безусловно, если сохранится военная поддержка киевского режима со стороны США, в том числе через поставки вооружения и предоставление разведданных, это деструктивно повлияет на обсуждение даже в теории возможности возобновления переговорного процесса", — подчеркнул Слуцкий.

С оптимизмом

При этом в МИД РФ указывают, что поддержка действующим президентом США дестабилизирующих оружейных программ также не будет способствовать разговору о стратегических наступательных вооружениях. Официальный представитель ведомства Мария Захарова упомянула в этой связи недавний указ Трампа "Железный купол для Америки", подразумевающий "резкую интенсификацию национального противоракетного проекта и его расширения до масштабов, сопоставимых со "Звездными войнами" [экс-президента США Рональда] Рейгана, в рамках грандиозной стратегической оборонной инициативы". "Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, противоборства, размещения там оружия, — отметила дипломат. — Указанные подходы США не будут способствовать снижению напряженности, выправлению положения дел в стратегической сфере, <…> включая создание основы для плодотворного диалога по СНВ".

По словам научного сотрудника Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО) Ильи Крамника, если США все же начнут строить у себя такой купол, то это неизбежно затронет Россию. "В том плане, что это повод задуматься о смысле дальнейших переговоров по сокращению ядерных вооружений. Зачем уменьшать свои арсеналы в условиях, когда противник разворачивает национальную систему ПРО? — сказал собеседник. — И нам придется просчитывать возможности такой системы, чтобы не пропустить момент, когда от нас потребуется наращивание ударной группировки. Учитывая то, что у нас есть серийные межконтинентальные ракеты разных типов, сделать это нам будет достаточно просто и намного дешевле".

Однако, как заметил Крамник, прежде чем решать проблему увязки "железного купола" США с ДСНВ, нужно определить для себя, а есть ли вообще что-то, о чем стоит договариваться с американцами. "В текущей ситуации, когда продолжается конфликт на Украине, а США являются его фактическим участником, нет никакого смысла разговаривать с ними о контроле над вооружениями в отрыве от всего остального. Только после того, как будут достигнуты устраивающие нас договоренности по конфликту в целом, включая вопрос отмены западных санкций против РФ, можно будет переходить к разговору о контроле над ядерными вооружениями. А до тех пор это лишено всякого смысла", — заключил специалист.

Хотя итоги переговоров в Эр-Рияде вселяют определенный оптимизм, формат диалога по ядерным вооружениям остается крайне неопределенным: коснется ли он только двух ядерных сверхдержав или к процессу удастся подключить следующую за ними такую неоднородную тройку Китай — Франция — Великобритания? Пока сама постановка вопроса выглядит абстрактной. До сих пор это не удавалось. В целом же заявления Трампа на тему ядерного разоружения, его тональность воспринимаются обнадеживающе.

Россия, как заявлял Владимир Путин, не отказывается от диалога. Она готова обсуждать и эту тему. Однако в Белом доме должны четко понимать, что любые дальнейшие меры по контролю над ядерными вооружениями станут возможными только после того, как РФ обеспечит надежные гарантии своей безопасности. И эти гарантии должны быть железобетонными. Чтобы членство Украины в НАТО являлось нынешним главарям киевского режима и их покровителям в Европе исключительно во снах.

Андрей Суржанский