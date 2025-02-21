Зеленский обещал подписать в Мюнхене соглашение с США по редкоземельным металлам, но в итоге не сделал этого - глава американского Минфина

США готовы корректировать санкции против России

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский обещал подписать ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение с США по добыче на Украине редкоземельных металлов, однако в итоге не сделал этого, заявил в четверг американский министр финансов Скотт Бессент.

"Зеленский говорил мне, что подпишет соглашение по минералам в Мюнхене", - приводит слова Бессента Bloomberg.

Министр отметил, что в итоге в Мюнхене соглашение подписано не было.

Изначально Бессент передал это соглашение в ходе визита в Киев ранее в феврале. По замыслу американской стороны, США могли бы продолжить в будущем поддержку Украины в обмен на предоставление доступа к редкоземельным металлам.

Бессент отметил, что это соглашение заложило бы основу для "элегантного" плана по окончанию кризиса. Министр пояснил, что США добились бы сближения с Украиной через экономические связи, убедили бы американскую общественность в пользе Украины для США, а затем пригласили бы РФ за стол переговоров, отметив готовность при необходимости продолжить санкционную политику. "США, имея значительный экономический интерес на Украине, предоставят тогда зонтик безопасности", - разъяснил Бессент.

Также он заявил, что США и теперь готовы либо усилить, либо ослабить санкции против РФ в зависимости от готовности Москвы к переговорам.

"Президент США стремится очень быстро положить конец этому конфликту", - сказал он в ответ на вопрос о возможности корректировки санкций в ту или иную сторону.

Также Бессент сказал, что недавние высказывания Зеленского в адрес американского президента были неуместными.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.