Европа до сих пор не может осознать свою беспомощность (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Европа расколота как никогда перед лицом напористых действий Трампа

На фоне напористых действий Трампа Европа выглядит еще более беспомощной и разобщенной, пишет The Telegraph. Европейцы все еще пытаются заручиться участием США в гарантиях безопасности для Украины, но уже ясно, что Вашингтон им откажет.

Дэниэл Депетрис

Прежде чем выпрашивать у Дональда Трампа гарантии безопасности для Украины, странам Европы нужно договориться между собой.

Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф покинули во вторник встречу с российской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), оставшись в целом довольными тем, как прошли обсуждения. Уиткофф, который быстро стал одним из самых доверенных эмиссаров президента Дональда Трампа, назвал встречу "позитивной, оптимистичной, конструктивной". Вашингтон и Москва договорились о создании механизма для урегулирования давних разногласий между двумя странами, которых накопилось немало. Прежде всего речь идет о прекращении конфликта на Украине.

Эта встреча была более конструктивной, чем саммит в Париже, состоявшийся накануне. События последних двух дней напоминали комбинированные съемки: с одной стороны, американцы начали действовать, с другой стороны, европейцы все еще пытаются выработать общую позицию по поводу конфликта. Саммит, спешно организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном, должен был стать объединяющим для Европы и предоставить возможность для принятия важных решений. Однако за исключением дружной фотосессии, на которой некоторые политики выглядели не слишком довольными тем, что оказались там, главы государств в строгих костюмах разъехались с таким же количеством вопросов, с каким они прибыли на встречу.

В эти дни всюду говорят о гарантиях безопасности для Украины. Если администрация Трампа и Европа могут прийти к согласию в чем-то, так это в том, что такие гарантии крайне важны, если Запад хочет, чтобы любое дипломатическое урегулирование продлилось дольше нескольких недель или месяцев. Тем не менее Европа не должна рассчитывать на то, что американские военные будут гарантировать безопасность. У США есть другие приоритеты в мире, наиболее важным из которых является разработка эффективной стратегии действий против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Проблема заключается в том, что европейские правительства, похоже, топчутся на месте. Некоторые, например, Германия, вообще не хотят обсуждать вопрос о размещении на Украине европейских сил безопасности. Реакция канцлера Германии Олафа Шольца, который, скорее всего, покинет свой пост на следующей неделе, была откровенно враждебной. Польша является одним из самых активных сторонников Украины и поддерживала ее на протяжении всего конфликта, но она по-прежнему не заинтересована в размещении своих сил в соседней стране для обеспечения возможного прекращения огня. Италия, Испания и Дания также проявляют сдержанность, а итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, похоже, сомневается в том, что и другие меры безопасности будут более эффективными.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер занял противоположную позицию, дав понять, что готов отправить британских солдат на Украину, если это потребуется для поддержания мира. Однако Стармер заявил, что США все равно должны играть главную роль. Как заявил премьер-министр в понедельник, "гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно удержать Россию" от повторного начала боевых действий.

Несложно догадаться, к чему клонит Стармер: без американцев у Европы просто не хватит ни сил, ни политической воли, чтобы справиться с самым серьезным вызовом для европейской безопасности со времен холодной войны. Все это говорит не в пользу европейской обороны и подтверждает укоренившееся в американских внешнеполитических кругах – как среди идейных трансатлантистов, так и среди тех, кто настроен более скептически – убеждение, что выживание НАТО полностью зависит от военной поддержки США.

Конечно, к такому выводу администрация Трампа пришла уже давно. Трамп заявлял о неспособности европейцев защитить себя без американской помощи еще за несколько лет до того, как стал президентом. Во время своего первого президентского срока он предлагал взять Европу за шиворот и встряхнуть ее, чтобы она опомнилась. Впрочем, в политическом плане Трамп сделал очень мало, чтобы реально изменить положение с военным присутствием США в Европе. В январе 2021 года ситуация была примерно такой же, как и в момент его вступления в должность.

Тем не менее если Европа рассчитывает, что вторая администрация Трампа пойдет по стопам первой, то она совершает огромную ошибку. Трамп 2.0 существует меньше месяца, но несложно понять, что европейская безопасность, точнее, защита Европы как беспомощного ребенка в жестоком, порой антиутопичном мире, не стоит на первом месте в списке его приоритетов.

Высокопоставленные американские чиновники, от министра обороны Пита Хегсета и вице-президента Джей Ди Вэнса до посланника по Украине Кита Келлога, использовали многодневную встречу в Мюнхене на прошлой неделе, чтобы донести до людей такую мысль: США не могут быть везде, и не стоит ожидать от них готовности сделать все что угодно для Европы, просто потому что они всегда так делали. Это было суровое послание, которое не понравилось политическим элитам, но об этом в любом случае нужно было объявить.

В ближайшие недели и месяцы европейские правительства, скорее всего, приложат все дипломатические усилия, чтобы привлечь Вашингтон к участию в любом соглашении по безопасности на Украине. Однако им следует прислушаться к словам президента США: он думает по этому поводу именно то, что говорит.