Источник опроверг информацию о подготовке ВСУ к прорыву в Курскую и Брянскую области

Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят прорыв в Курскую и Брянскую области, не подтверждается. Об этом 20 февраля сообщил «Известиям» источник, близкий к Минобороны России.

Там уточнили, что все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск. По живой силе и технике противника наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили формирования 20 украинских бригад в 11 населенных пунктах.

Тогда же стало известно, что спецназ Росгвардии выявил в одном из районов Курской области замаскированную боевую бронированную машину ВСУ — техника противника была уничтожена точным попаданием ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).