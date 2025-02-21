Дж. Вэнс предупреждает Зеленского, что тот пожалеет о "сквернословии" в адрес Трампа, и осуждает его "отвратительную" реакцию на мирные переговоры (Daily Mail, Великобритания)

Вице-президент США Вэнс: Зеленский должен прекратить оскорблять Трампа

Зеленский должен прекратить "сквернословить" в адрес Трампа, заявил вице-президент США Вэнс в интервью Daily Mail. Он предупредил, что подобное "отвратительное" поведение не останется без последствий.

Роб Крилли (Rob Crilly)

Вице-президент Дж. Вэнс предупредил украинского президента о недопустимости нападок на президента Дональда Трампа, заявив, что публичное "сквернословие" в адрес Трампа будет иметь негативные последствия.

Вэнс дал интервью DailyMail.com спустя несколько часов после того, как украинский президент Владимир Зеленский обвинил Трампа в том, что он живет в сформированном Россией "дезинформационном пространстве".

Столь необычные по резкости высказывания сторон прозвучали в критический момент в российско-украинском вооруженном конфликте, на скорейшем урегулировании которого настаивает Трамп.

"Мысль о том, что Зеленский сумеет изменить точку зрения президента публичным сквернословием в СМИ в его адрес… Все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительная манера выстраивания отношений с этой администрацией", — сказал Вэнс, давая интервью в своем кабинете в Западном крыле Белого дома.

Трамп в это время выступил с собственной критикой в соцсети Truth Social.

"Неизбранному диктатору Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — написал он.

Это стало настоящим потрясением для отношений между Вашингтоном и Киевом.

Вэнс заявил, что Зеленский получает "плохие советы" о том, как вести дела с новой администрацией, а все последние три года ему говорили, что он не может ошибаться.

"Разумеется, мы любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно же, думаем, что эти военные действия надо быстрее сворачивать, — продолжил он. — Такова политика президента Соединенных Штатов. Она основана не на российской дезинформации. Она основана на том, что Трамп, как я думаю, хорошо разбирается в геополитике и имеет очень твердую позицию, которой придерживается уже очень долгое время".

Трамп на прошлой неделе дал старт новому переговорному процессу, проведя полуторачасовой телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Это вызвало панику в Киеве, который испугался, что его оставят в стороне, а сделка будет заключена без Украины. Между тем американские официальные лица начали излагать контуры соглашения, свидетельствующие о том, что Украину в НАТО не примут.

На прошлой неделе Зеленский встречался с Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. А в среду утром, на следующий день после российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, он вошел в раж во время пресс-конференции. "К сожалению, президент Трамп — я глубоко уважаю его как лидера нации, к которой мы испытываем большое уважение, к американскому народу, который всегда нас поддерживает — к сожалению, он живет в таком дезинформационном пространстве", — заявил украинский президент.

Российская армия начала полномасштабную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. После этого США и европейские страны передали Украине оружия и помощи на многие миллиарды долларов. Однако администрация Трампа четко дала понять, что вечно такая помощь продолжаться не может. Зеленский в своем выступлении высказал мнение, что Трамп повторяет строки из российского сценария. По его словам, Америка вправе обсуждать двусторонние вопросы, однако на сей раз США помогли Путину "вырваться из длительной изоляции".

Давая во вторник пресс-конференцию в Мар-а-Лаго, Трамп отмахнулся от опасений украинцев. Он заявил, что рейтинги одобрения Зеленского не превышают четырех процентов, а потом сказал журналистам, что "Украине не надо было начинать" боевые действия.