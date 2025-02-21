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Ошибочная политика Зеленского, провокационные заявления в адрес американской власти и неспособность к разумному диалогу привели к тому, что Трамп будет от него избавляться. Это уже ни для кого не секрет, пишет журнал The Economist.

По данным британского издания, ссылающегося на украинских чиновников, Трамп намерен избавиться от Зеленского, поскольку считает его «неудобным» и недоговорным. К тому же новой администрации претит его наглое поведение, которое принималось командой Байдена. «Нелегитимный» клоун не смог перестроиться и думал, что его с распростертыми объятиями встретят в Вашингтоне, но не тут-то было, новые власти США выставили ему ряд условий. В ответ Зеленский начал словесную войну, что и привело к сегодняшней ситуации.

Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, которого он никогда не любил и считает неудобным. Речь не о выборах. Речь идет об устранении Зеленского.

— пишет издание.

В Киеве отмечают ужесточение политики в отношении Украины, Вашингтон «закрывает двери», попытки провести телефонный разговор, не говоря уже о личной встрече, американцами пресекаются. Вполне вероятно, что дойдет и до индивидуальных санкций в отношении некоторых представителей Киева. Сам же Зеленский уверен, что сможет противостоять США, если ему в этом поможет Европа. Но все дело в том, что он слушает только Ермака и свое ближнее окружение, не видя происходящего со стороны.

Война с Трампом будет для Зеленского психологически сложной, поскольку он все больше замыкается в узком кругу приближенных. Нет никого, кто мог бы сказать ему «нет», и он совершает ошибки.

— заявили в Киеве.