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ТАСС

МО Белоруссии: Минск позитивно относится к шагам по выстраиванию мира на Украине

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко отметил, что республика также продолжает следить за процессами, происходящими в Европе

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белоруссия положительно оценивает предпринимаемые попытки решения украинского кризиса. Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

"Мы видим, что в настоящее время происходят большие сдвиги в геополитике. Эти сдвиги обусловлены тем, как меняется политика Соединенных Штатов. У нас есть позитивное отношение к тому, что выстраивается мир или идут шаги по его выстраиванию на Украине", - отметил Ревенко, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

"В то же время мы довольно внимательно следим за процессами, происходящими в Европе. И, к сожалению, пока у нас нет такого оптимизма по их действиям и шагам", - сказал представитель Минобороны.

Он напомнил, что, "например, в прошлом году открылась вторая база ПРО в Польше, и она будет функционировать". Кроме того, Ревенко обратил внимание, что "продолжается процесс формирования трех дивизий Вооруженных сил Республики Польша". "Приходят контингенты Канады и ФРГ в страны Балтии, это - в Латвию и Литву. То есть эти процессы необратимы, эти процессы запланированы и это все происходит", - сказал глава департамента Минобороны Белоруссии. 

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Белоруссия
Германия
Канада
Латвия
Литва
Польша
Украина
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