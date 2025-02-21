Войти
ТАСС

На Урале представили дрон, который может перенести 80 кг груза на 10 км

145
0
0
Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудник компании "Лаборатория будущего" Станислав Воронов сообщил, что крейсерская скорость устройства составляет 60 км/ч

МИАСС /Челябинская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Компания "Лаборатория будущего" впервые представила широкой публике на II форуме "Патриоты Урала" дрон-грузовик, который может перенести до 80 кг полезного груза на дистанцию до 10 км на скорости до 60 км/ч и при этом использовать разные каналы связи, сообщил ТАСС сотрудник компании Станислав Воронов.

"В числе наших новых разработок, которые ранее широкой публике не представлялись в таком формате, здесь представлен большой грузовой дрон, который называется "Грузовик". Он выгодно отличается от других дронов тем, что переносит большую полезную нагрузку на большое расстояние", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новинка способна переносить любой груз от 40 до 80 кг на расстояние 10 км и вернуться обратно. На него можно установить несколько дублирующих каналов связи, в том числе систему "Старлинк". Крейсерская скорость составляет 60 км/ч.

Дрон также может переносить самоходную беспилотную тележку, которая, оказавшись на поверхности и отделившись от дрона, сама поедет в нужную точку, дистанционно управляясь. При этом дрон для нее может работать в качестве ретранслятора сигнала управления.

В городе Миассе Челябинской области 20 февраля по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги проходит II форум волонтеров и добровольцев "Патриоты Урала" (первый состоялся в ноябре 2024 года в Верхней Пышме Свердловской области). На мероприятие было подано 824 заявки из 18 субъектов Российской Федерации. Очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 03:41
  • 3
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 21.02 03:18
  • 1
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 21.02 00:57
  • 7668
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.02 00:13
  • 0
Мнения о российском флоте.
  • 20.02 23:26
  • 0
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 20.02 22:38
  • 1
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 20.02 21:30
  • 0
Ответ на ""Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков"
  • 20.02 17:48
  • 0
Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности
  • 20.02 11:10
  • 3
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 20.02 09:46
  • 8
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»