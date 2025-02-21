На Урале представили дрон, который может перенести 80 кг груза на 10 км

Сотрудник компании "Лаборатория будущего" Станислав Воронов сообщил, что крейсерская скорость устройства составляет 60 км/ч

МИАСС /Челябинская область/, 20 февраля. /ТАСС/. Компания "Лаборатория будущего" впервые представила широкой публике на II форуме "Патриоты Урала" дрон-грузовик, который может перенести до 80 кг полезного груза на дистанцию до 10 км на скорости до 60 км/ч и при этом использовать разные каналы связи, сообщил ТАСС сотрудник компании Станислав Воронов.

"В числе наших новых разработок, которые ранее широкой публике не представлялись в таком формате, здесь представлен большой грузовой дрон, который называется "Грузовик". Он выгодно отличается от других дронов тем, что переносит большую полезную нагрузку на большое расстояние", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новинка способна переносить любой груз от 40 до 80 кг на расстояние 10 км и вернуться обратно. На него можно установить несколько дублирующих каналов связи, в том числе систему "Старлинк". Крейсерская скорость составляет 60 км/ч.

Дрон также может переносить самоходную беспилотную тележку, которая, оказавшись на поверхности и отделившись от дрона, сама поедет в нужную точку, дистанционно управляясь. При этом дрон для нее может работать в качестве ретранслятора сигнала управления.

В городе Миассе Челябинской области 20 февраля по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги проходит II форум волонтеров и добровольцев "Патриоты Урала" (первый состоялся в ноябре 2024 года в Верхней Пышме Свердловской области). На мероприятие было подано 824 заявки из 18 субъектов Российской Федерации. Очными участниками стали более 350 человек из 12 регионов страны.