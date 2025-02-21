Войти
Интерфакс-АВН

В США могут предоставить Украине автоматическое членство в НАТО в случае нарушения Россией соглашения - СМИ

152
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - В США изучают в качестве варианта гарантий безопасности для Украины предоставление ей автоматического членства в НАТО, если российская сторона нарушит соглашение по урегулированию украинского конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Одна из гарантий безопасности, которую США рассматривают в качестве части мирной сделки, заключается в предоставлении автоматически членства Украине в НАТО, если Россия нарушит соглашение", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам агентства, некоторые чиновники из Госдепартамента советовали главе Пентагона Питу Хегсету перед выступлением в Брюсселе не говорить в открытую, что Украина не станет членом НАТО по итогам мирного урегулирования. Однако Хегсет заявил, что "США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования". Министр обороны США указал, что сделал это заявление в координации с командой президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 03:41
  • 3
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 21.02 03:18
  • 1
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 21.02 00:57
  • 7668
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.02 00:13
  • 0
Мнения о российском флоте.
  • 20.02 23:26
  • 0
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 20.02 22:38
  • 1
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 20.02 21:30
  • 0
Ответ на ""Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков"
  • 20.02 17:48
  • 0
Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности
  • 20.02 11:10
  • 3
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 20.02 09:46
  • 8
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»