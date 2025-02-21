В США могут предоставить Украине автоматическое членство в НАТО в случае нарушения Россией соглашения - СМИ

Вашингтон. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - В США изучают в качестве варианта гарантий безопасности для Украины предоставление ей автоматического членства в НАТО, если российская сторона нарушит соглашение по урегулированию украинского конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Одна из гарантий безопасности, которую США рассматривают в качестве части мирной сделки, заключается в предоставлении автоматически членства Украине в НАТО, если Россия нарушит соглашение", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам агентства, некоторые чиновники из Госдепартамента советовали главе Пентагона Питу Хегсету перед выступлением в Брюсселе не говорить в открытую, что Украина не станет членом НАТО по итогам мирного урегулирования. Однако Хегсет заявил, что "США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования". Министр обороны США указал, что сделал это заявление в координации с командой президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.