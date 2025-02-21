Зоркий «Борщевик»: новая система позволит находить цели при любой погоде и видимости

Она мгновенно реагирует на наличие техники и людей с оружием и имеет функцию самоуничтожения

В России создали систему разведки «Борщевик», которая может обнаруживать и отслеживать перемещение противника в любое время суток и при любой погоде. Она реагирует на технику и людей с оружием, фиксируя изменения окружающего магнитного поля. Новинку можно применять на разведывательных дронах или при дистанционном минировании. О том, как эту разработку можно использовать в зоне СВО, — в материале «Известий».

Магнитный датчик

Система «Борщевик» — это сложный магнитный датчик, который состоит из электронной начинки, программного обеспечения и аккумулятора. Новинку можно устанавливать на БПЛА для разведки. Она же может быть использована и при скрытом минировании местности — в таком случае с дрона сбрасываются мины или другие взрывные устройства, заранее оснащенные «Борщевиком».

— Важная особенность работы магнитных датчиков — возможность их калибровки и настройки на нужные диапазоны магнитных полей, — рассказал «Известиям» основатель проекта ООО «Лаборатория будущего» Александр Лемех. — Это позволяет подстраивать систему под нужные характеристики предполагаемого объекта срабатывания. Настройки системы под высокую чувствительность позволяют видеть малейшие колебания магнитного поля в точке пространства, что дает возможность фиксировать перемещение ферромагнитных объектов малых размеров. Настройки «Борщевика» под крупную автомобильную или военную технику позволят фиксировать наличие или отсутствие большой по габаритам техники в определенной точке. Он также позволяет отслеживать треки движения техники, в том числе беспилотной, в определенном районе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Такой принцип работы позволяет незаметно реагировать на перемещение противника — как техники, так и личного состава. И плохая видимость, темное время суток или погодные условия для него не помеха.

Разработчик объяснил, что есть базовые настройки партии, но каждый датчик можно перенастроить на месте через USB-интерфейс с помощью программного обеспечения (ПО) компании-разработчика.

Бойцы уже применяют в зоне СВО эту разработку и дают положительные отзывы о ней.

По словам Александра Лемеха, новая система дополняет функционал разведывательных, ударных и FPV-дронов функцией обнаружения.

Дистанционное минирование

Возможности «Борщевика» позволяют не только вести разведку, но и скрытно для противника устанавливать умные минные поля.

Дрон может разбросать мины или взрывные устройства, оснащенные датчиками, в тылу противника. Датчик позволит их активировать в зависимости от настроек при приближении техники или личного состава.

Причем «Борщевик» можно настраивать на нужные диапазоны магнитных полей, что позволяет пропустить пехотинца, но сработать при приближении автомашины или танка.

Сейчас больше всего интересуются этой разработкой инженерные войска. Так, сейчас в зоне СВО «Борщевик» используется для задач минирования, уточнил Александр Лемех.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

Дрон, снабженный датчиком и начиненный взрывчаткой, эффективен в качестве умного боеприпаса: его можно забросить в тыл врага, где он будет ждать цель и в нужное время поразит ее. Причем, в отличие от обычных мин, его при отсутствии достойных целей можно вернуть обратно, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Юрий Лямин.

— Дистанционное минирование проводится с помощью реактивных снарядов, в частности системы «Земледелие». В таком случае противник может увидеть, куда упали мины, и обойти это место. А вот беспилотник незаметно минирует или тихо подлетает, садится и ждет, — объяснил он. — Разработка интересная — совмещение дрона с таким датчиком — выглядит перспективной.

Такого рода средства значительно улучшат информационную картину для ВС РФ, тем более новые сведения будут поступать в режиме реального времени. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Такие боевые системы могут работать как разведывательно-ударный комплекс. С помощью дронов с этим датчиком можно охватить какую-то местность и провести анализ, какие объекты находятся на этой территории, — объяснил он. — Исходя из полученных данных, разведывательная операция либо прекращается, и БПЛА возвращаются на место, либо они же могут выполнить боевую задачу — совершить атаку на обнаруженные объекты по указанным координатам. В этом заключаются уникальные возможности данной боевой системы.

Специфические задачи для БПЛА

В российской армии направление, касающееся развития и использования БПЛА, сейчас активно развивается. Ранее «Известия» писали, что технико-эксплуатационные части БПЛА были созданы в каждом объединении, соединении и воинской части российской группировки, действующей в зоне специальной военной операции. Также были организованы нештатные мастерские и группы технической поддержки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Их личный состав в первую очередь отвечает за восстановление поврежденных дронов, в том числе и трофейных. При этом в целях повышения эффективности применения беспилотников организована системная работа по внедрению новых технологий и доработок.

В этих частях проводится модернизация существующих образцов в соответствии с особенностями театра военных действий. При необходимости изготавливаются специальные образцы техники, которые позволяют решать специфические боевые задачи.

Войска эксплуатируют большое количество беспилотных систем, поэтому им не обойтись без ремонтных мастерских, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В начале военной спецоперации большинство БПЛА — в первую очередь, конечно, коптерного типа — поставляли волонтеры, — напомнил он. — Они же их и обслуживали. И многое, что связано с беспилотниками, три года назад происходило стихийно.

По его словам, сейчас БПЛА играют большую роль в зоне боевых действий, массово используются, и их количество будет только расти.

Юлия Леонова

Мария Недюк

Андрей Федоров