Минобороны США рассматривает варианты снижения своего бюджета на 2026 ф.г. на 8 проц.

ЦАМТО, 20 февраля. Пентагон намерен сократить расходы в рамках бюджета на оборону в 2026 ф.г. на 50 млрд. долл. или 8% от их общего объема.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении ведомства.

"Коррекции запланированы на уровне 8% бюджета администрации (бывшего президента Джо – ред.) Байдена на 2026 финансовый год, что в общей сложности составляет около 50 млрд. долл.", – указано в сообщении американского Минобороны.

В Пентагоне отметили, что ведомство намерено сформировать перечень потенциальных корректировок оборонного бюджета, а сэкономленные средства будут перераспределены на приоритеты в рамках политики действующего президента США Дональда Трампа.