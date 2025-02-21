Закрытие военных баз США в Прибалтике: пойдет ли на это Трамп - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о демилитаризации российского приграничья на северо-западе страны

На фоне переговоров с Россией западные СМИ, видимо, решили поразмышлять на тему возможности вывода президентом США Дональдом Трампом американских военных из стран Балтии и Восточной Европы. Что на этот счет можно сказать?

Угроза России с северо-запада

В настоящее время военная инфраструктура НАТО как никогда вплотную приблизилась к российским границам. Военные объекты, размещенные со стороны стран Балтии, а также последние шаги по милитаризации этого региона американским военно-промышленным комплексом (ВПК) говорят о том, что флагманом этих процессов выступает прежде всего Пентагон.

Чего стоит одна только база Reedo с возможностью размещения контингента до 1 тыс. человек и разных типов вооружения, в том числе наступательных систем. Она была открыта в сентябре 2024 года в селе Йуба недалеко от эстонского городка Выру, что в 45 км от российских Печор Псковской области.

Совсем недавно, 11 февраля, телерадиовещательная компания ERR сообщила о развертывании на базе Reedo пятого эскадрона седьмого кавалерийского полка армии США, который будет приписан ко второй пехотной бригаде Вооруженных сил (ВС) Эстонии. Эскадрон ВС США является разведывательным и будет принимать участие во всех сухопутных учениях на базе, в том числе в рамках отработки диверсионных мероприятий. При этом уточняется, что подразделение развернуто в ротационном режиме до сентября 2025 года.

США — локомотив милитаризации региона

Конечно, давно не секрет, что милитаризация стран Балтии ведется прежде всего за счет возможностей американского ВПК. В частности, активно закупаются наступательные системы высокоточного оружия, например реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бронетанковая техника, предназначенная в первую очередь для решения задач наступательного, а не оборонительного характера.

Подключен и американский IT-сектор. В Финляндии действует один из крупнейших центров обработки данных, принадлежащий Google и включенный в единый контур разведывательного потенциала разведсообщества США. Не приходится сомневаться, что этот объект ведет работу на технических каналах связи с целью обеспечения проникновения в информационные массивы критически значимой инфраструктуры органов военного и государственного управления РФ.

Не следует забывать и о Центрах передового опыта НАТО, которые веерно развернуты в странах Балтии и в Финляндии. С позиции этих учреждений ведется планирование и проведение "ковровых DDOS-атак" на объекты финансовой и энергетической инфраструктуры РФ, информационно-психологические операции, медийные кампании по дискредитации российских органов власти и внешней политики, разжиганию русофобских настроений в Евросоюзе.

И во всех этих процессах первую скрипку играют Пентагон и разведсообщество США, выступающие основными центрами координации и управления.

Впрочем, Трамп сейчас, очевидно, пробует деаффилироваться и возложить финансовое бремя содержания военных баз на евробюрократов и Брюссель.

Залог безопасности

С учетом реальной ситуации на поле боя в рамках украинского конфликта сегодня остро встает вопрос построения новой архитектуры безопасности в Европе и на евразийском пространстве в целом. Новая система должна снизить градус эскалации и вернуть баланс сил.

Демилитаризация российского приграничья — в первую очередь нейтрализация наступательного потенциала наших соседей — становится новым краеугольным камнем перспективного, созидательного и конструктивного диалога и возвращения к принципу неделимости безопасности.

Кто-то всегда против

Звучит прекрасно, но что делать с достигнутыми ранее договоренностями структур американского ВПК с региональными правительствами? Открытым остается вопрос о соблюдении США, например, контрактных обязательств.

В частности, Lockheed Martin уже в этом году планирует поставить Эстонии и Литве высокоточные оперативно-тактические РСЗО HIMARS, которые будут оснащены в том числе дальнобойными ракетами ATACMS. Это также говорит о формировании дополнительных угроз по ударам вглубь российской территории. В конце 2025 года Польша ожидает первые системы этого типа из общего контракта на около 500 единиц.

Потенциальное сворачивание процессов милитаризации у границ России способно стать серьезным вызовом для стран Балтии, так как де-факто вся их экономика сведена к обслуживанию этих самых процессов и военного присутствия НАТО с американским контингентом.

В той же Финляндии под контроль Пентагона перешло 15 военных баз с тех пор, как страна присоединилась к НАТО в 2023 году. Обслуживание их инфраструктуры предполагалось обеспечить силами местных подрядных организаций, которые взамен должны были получать дополнительное ассигнование и финансовую подпитку. В случае же вывода американских формирований национальные бюджеты этих стран затрещат по швам, поскольку альтернативных источников финансирования реального сектора экономики у них просто не останется. Из-за инициативного разрыва торгово-экономического и энергетического сотрудничества с РФ эти страны попросту превратились в обслугу расширяющегося потенциала НАТО и США в частности.

Отсюда и безысходно-воинственный настрой политического истеблишмента этих псевдогосударств.

Думаю, что общий тон последующего выстраивания стратегических взаимоотношений и умиротворения Европы будет во многом зависеть от того, насколько действующая администрация США осознает диспропорцию существующего формата милитаризации и ошибочность развертывания наступательного вооружения и высокоточных систем в российском приграничье.

Александр Степанов

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН)