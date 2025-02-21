Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ

Начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что специальная военная операция является крупнейшим военным конфликтом за последние 80 лет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Процессы анализа обстановки, планирования боевых действий постоянно автоматизируются, в них внедряются и элементы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Быстро меняющаяся оперативная обстановка, возросшие возможности противника по получению информации от всех видов разведок, а также межвидовой характер военных действий требуют выработки новых управленческих алгоритмов и значительного сокращения времени на принятие решений. С этой целью процессы анализа и прогнозирования обстановки, планирования боевых действий, постановки задач войскам, в том числе по огневому поражению противника, не только постоянно автоматизируются, но и в них внедряются элементы ИИ", - сказал он в интервью "Красной звезде".

Он отметил, что "специальная военная операция по интенсивности боевых действий, количеству противоборствующих войск и протяженности фронта является крупнейшим военным конфликтом за последние 80 лет". Любое противостояние такого масштаба - это испытание и проверка различных военных концепций и способов ведения военных действий, подчеркнул Рудской.

"В целом основные подходы к организации процесса планирования операций в Главном оперативном управлении продемонстрировали свою эффективность на практике. На пункте управления Объединенной группировкой войск офицеры ГОУ в круглосуточном режиме осуществляют контроль и анализ текущей обстановки, прогнозируют ее развитие, анализируют возможности противника и своих войск, проводят необходимые оперативные расчеты, готовят планирующие, распорядительные, информационно-справочные и отчетные документы в интересах обеспечения управления группировками войск на направлениях", - указал генерал-полковник.

Рудской также уточнил, что вместе с тем постоянное совершенствование средств вооруженной борьбы и насыщение подразделений робототехническими комплексами различного назначения существенно меняют картину боя не только на линии боевого соприкосновения, но и глубоко в тылу. В этой связи в ГОУ регулярно готовятся предложения руководству ВС по повышению боевых возможностей войск, уточнению способов решения боевых задач, оптимизации элементов оперативного построения группировок. "Одним из основных приоритетов является снижение потерь наших войск, - добавил Рудской. - При этом хочу отметить, что совершенствование процесса подготовки и ведения боевых действий - это лишь часть изменений, которые внес конфликт на Украине в наше военное планирование".

20 февраля исполнилось 323 года со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.