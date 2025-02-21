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ТАСС

"Алмаз-Антей": за рубежом есть спрос на ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Тор" и "Витязь"

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ЗРС "Антей-4000" (справа)
ЗРС "Антей-4000" (справа).
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Спрос на зенитную ракетную систему (ЗРС) "Антей-4000", зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор" и "Витязь" среди зарубежных заказчиков есть. Об этом в интервью ТАСС на полях международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) рассказал заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Спрос есть, интерес есть", - отметил он.

Дзиркалн рассказал, что концерн на выставке в первую очередь "сделал упор на войсковую ПВО". "Это зенитная ракетная система "Антей-4000", это всепогодный, многоканальный, высокомобильный ЗРК средней дальности "Викинг" и все семейство "Тор" - в модульном, колесном и гусеничном исполнении", - перечислил он. Также, по его словам, здесь представлена машина "Тайфун-ПВО", предназначенная для сопровождения колонн боевой техники, которую необходимо прикрывать от дронов.

"Выставка в Абу-Даби не только сухопутная, здесь есть и морской кластер. Мы тоже участвуем в этой части. Мы представляем здесь модульный вариант "Тора", который использовался в сухопутных войсках, а сейчас его адаптируют применительно к морским условиям. Это качка, стабилизация и так далее - то, что необходимо для их применения на кораблях", - пояснил представитель концерна.

Кроме того, "Алмаз-Антей" предлагает турельную установку "Комар". "Она уже доработана и адаптирована и на наших кораблях береговой охраны используется, в том числе для борьбы с надводными кораблями. То есть здесь мы два изделия предлагаем для моряков", - уточнил Дзиркалн.

Представитель концерна подчеркнул, что "разговор идет не только о том, что мы готовим эту технику для иностранных заказчиков". "В первую очередь это необходимо для собственных вооруженных сил. Но, учитывая опыт и то, что эта техника хорошо себя зарекомендовала, мы предлагаем ее нашим иностранным заказчикам", - рассказал он. 

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