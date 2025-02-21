Эксперт Киселев: Киев будет склонять Запад к выпуску ракет для ПВО на Украине

По словам военного эксперта, ВСУ не хватает вооружения для отражения атак российских военных

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Украины будут склонять Запад к передаче технологий по выпуску ракет ПВО, которых катастрофически не хватает украинским военным для отражения массированных атак ВС РФ по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Виталий Киселев.

"Что сбивать нечем, это существенная правда, потому как мы не перестаем наносить удары по критической инфраструктуре и сносить украинское ПВО. А дальше, наверное, еще сильнее будет. Поэтому, мне кажется, что [Владимир] Зеленский будет просить передать технологии по изготовлению зенитных ракет на Украине. Но делиться этими технологиями Запад не будет, справедливо опасаясь, что они будут или уничтожены, или попадут в руки российских военных", - отметил Киселев.

Он добавил, что у ВС РФ есть средства выявления, подавления и противодействия средствам украинских ПВО. "Все производственные мощности и заводы известны на Украине. Как только это будет где-то производиться, сразу же туда будет отправляться большое количество наших "Гераней", - сказал Киселев.

По мнению эксперта, Зеленский пытается доказать, что он сможет удержать линию боевого соприкосновения и не даст продвинуться российским войскам. "Но у него ничего не выходит, не получается и не получится", - подчеркнул Киселев.

19 февраля на пресс-конференции Зеленский сообщил, что Украина испытывает дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов. По его словам, поступают жалобы от украинских военных, что им нечем сбивать цели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может остановить военную помощь Киеву.