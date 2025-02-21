Генштаб ВС РФ заявил, что ВСУ не могут восполнить высокие потери на поле боя

Начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что Киеву уже не удастся существенно изменить ситуацию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя, тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов", - сказал он в интервью "Красной звезде".