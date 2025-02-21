В Генштабе ВС РФ сообщили, что ВСУ за 2024 год потеряли 590 тыс. военных

С начала спецоперации потери Украины превысили 1 млн солдат, подчеркнул начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) только за 2024 год потеряли убитыми и ранеными 590 тыс. военнослужащих, а с начала спецоперации - более 1 млн. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тыс. военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила 1 млн человек", - сказал он в интервью "Красной звезде".