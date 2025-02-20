Трамп: Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую не выиграть

Вашингтон потратил на $200 млрд больше, чем Европа, при этом европейские деньги переданы под гарантии, заявил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которая не могла быть выиграна. Соответствующую публикацию президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Просто подумайте, пользующийся скромным успехом комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую невозможно было выиграть, которая не должна была начаться, но которая без США и Трампа никогда не сможет закончиться", - заявил американский лидер. "США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, при этом европейские деньги [переданы] под гарантии, тогда как США ничего не вернут", - подчеркнул он.