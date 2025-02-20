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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона

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Источник изображения: belvpo.com

Вчера, 18 февраля, Государственная дума России ратифицировала Договор с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Решение было принято на пленарном заседании.

Следует напомнить, что президент Российской Федерации Владимир Путин внёс этот договор на ратификацию в Госдуму 5 февраля, а подписан он был Минске 6 декабря 2024 года. Согласно документу, ядерное оружие России может быть применено в ответ на применение против неё или Беларуси ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, «а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности».

Кроме того, согласно договору, стороны рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут принимать соответствующие ответные меры «с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств».

Безусловно, ратификация Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – событие своевременное и востребованное. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. «Наша цель – защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза», – особо подчеркнул Володин.

Применительно к Беларуси такими «соседями», как известно, являются Польша, Литва и Латвия. Примечательно, что именно для Прибалтийских республик, которые давно привыкли паразитировать на «угрозе с Востока», в настоящее время перенос акцентов, наметившийся во внешней политике США, является очень болезненным. В столицах Балтии прекрасно понимают, что, если пересохнет полноводная река помощи из США, то на поддержку от Евросоюза особенно рассчитывать не стоит – там своих проблем хватает, Мюнхенская конференция – тому подтверждение.

Дональд Трамп ещё до своего избрания дал всем понять, что его не привлекает европейское направление (а значит, и Беларусь). А речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности укрепила Европу во мнении, что  новая администрация Белого дома в принципе сомневается в «правильном» понимании Евросоюзом совместного с США будущего.

Вот поэтому и высока вероятность того, что страны Балтии будут изо всех сил стараться вынудить США продолжить финансовую поддержку своих вассалов-лимитрофов (особенно в военной сфере). А для этого довольно-таки действенным средством им видятся провокации против Беларуси. Тем более что к деструктивной деятельности в отношении своей восточной соседки им не привыкать.

Следовательно, повторюсь, все действия по скорейшему вступлению Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства очень востребованы. При этом, в отличие от демаршей ярких представителей коллективного Запада, все процедуры абсолютно правомерны и законны.

Для сравнения, в качестве примера, можно вспомнить, как европейские политические элиты пытаются «пустить в реализацию» замороженные миллиарды российских активов (а по-простому – украсть). Можно отметить, как они же (элиты) спокойно уживаются с «просроченным» Зеленским, даже в Мюнхен его пригласили. Можно указать на то, как отдельные евролидеры сговаривались в Париже о создании незаконного со всех сторон (в том числе и Совбеза ООН) военного контингента для «миротворческой операции» на Украине.

Согласитесь, что на этом фоне деятельность руководства Беларуси и России, направленная на обеспечение национальной безопасности своих стран, и находящаяся строго в рамках правового поля, выглядит в совершенно другом свете. Особенно, если учесть, что предпринимать подобные меры – это не желание какой-то группы лиц, а требования закона.

Например, в статье 59 Конституции Республики Беларусь указано: «Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией…».  А статьёй 79 определено: «…Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, её национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность…».

Кстати, в Конституции говорится и о «принятии всех доступных мер для создания международного порядка». Следовательно, введение Договора о гарантиях безопасности в действие можно рассматривать как очередной шаг в строительстве новой архитектуры евразийской безопасности и другой, более справедливой, системы международных отношений.

Владимир Вуячич

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