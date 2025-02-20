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Интерфакс-АВН

Путин: кто-то предоставил спутниковые данные для атаки на объекты Каспийского консорциума, самостоятельно украинцы нанести этот удар не могли

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Санкт-Петербург. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Украинские военные не могли самостоятельно нанести удар по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, им кто-то из западных союзников предоставил необходимую для нападения информацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами он заявил, что без высокоточных данных космической разведки, которые Украина получает только от западных союзников, такой удар нанести было нельзя.

"Кто конкретно дал эти космические данные, предоставил космические снимки по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, я сейчас не знаю, но совершенно точно, могу с полным основанием сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы это сделать не в состоянии, у них нет соответствующих космических группировок", - добавил Путин.

При этом Путин заметил, что "на этом объекте не было и до сих пор нет российских средств ПВО".

"Мы исходили, что это не может быть объектом для нападения. Это, строго говоря, не российский объект. Это объект международной энергетической инфраструктуры", - сказал он.

Акционерами Каспийского трубопроводного консорциума помимо РФ являются американские, и европейские компании.

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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