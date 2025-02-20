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Интерфакс-АВН

Лавров заявил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и США начали отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы начали отход от края пропасти, куда наши отношения завела администрация (бывшего президента США Джо) Байдена, но это только первые шаги", - сказал он в среду в Госдуме.

Как заявил министр, "атмосфера позитивная, намерения правильные, будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие решения будут приняты".

По словам главы российского МИД, "главное - встречаться, слушать и слышать, принимать решения, которые будут реалистичны".

"Слова, конечно, имеют очень важное значение, подчас радикально меняя ситуацию, но оценивать заявления о намерениях мы будем, конечно, сопоставляя эти заявления с конкретными делами", - заявил Лавров, комментируя по просьбе депутатов заявления президента США Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО.

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