"Прорыв" в бою и прессе: что говорят иностранные СМИ о российском танке

Основной боевой танк Т-90М "Прорыв", экспортный вариант которого Т-90МС громко дебютировал на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, считается специалистами наиболее продвинутым. Многочисленные доработки по результатам боев высокой интенсивности сделали его еще совершеннее. ТАСС проанализировал, как к бронемашине публично относятся за рубежом

Основной боевой танк Т-90МС, установленный в центре российской национальной экспозиции, привлекает внимание гостей международной выставки вооружений IDEX 2025, проходящей сейчас в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Изделия российских оружейников не пропустили ни одной IDEX начиная с самой первой в 1993 году и всегда вызывали большой интерес у потенциальных покупателей. С Т-90МС ознакомились президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, его старший сын наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, многочисленные иностранные специалисты. Страны Ближнего Востока и Северной Африки уже имеют на вооружении танки семейства Т-90: так, Ирак закупил крупную партию Т-90С на сумму $1 млрд, сотни боевых машин приобрел Алжир. Число поставленных на экспорт Т-90С составляет тысячи единиц.

Вся демонстрируемая на IDEX 2025 российская военная техника получила доработки с учетом ее применения в специальной военной операции. Т-90МС, являющийся экспортным вариантом танка Т-90М "Прорыв", стал единственным представленным на мероприятии, показанным с таким "апгрейдом". "Француз" Leclerc XLR, южнокорейский K2ME, также присутствующие на выставке в виде натурных образцов, опыта использования в боевых действиях не имеют.

Т-90МС разработан и производится компанией "Уралвагонзавод" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, позволяющей как стрелять различными снарядами, так и запускать управляемые противотанковые ракеты, поражая наземные и даже воздушные цели на дальности до 5 км. У боевой машины современный прицельный комплекс, автоматизированная система управления огнем, информационная система с сетецентрическими возможностями. Танк сочетает в себе относительно небольшую массу, модульное бронирование и высокую подвижность благодаря турбодизелю мощностью 1 130 л.с.

Броня не пробита

Бронемашины отечественной школы танкостроения отличаются меньшими габаритами и более низким силуэтом по сравнению с западными, что затрудняет их поражение. В новейшем Т-90МС большое внимание уделено повышению защищенности боевой машины от современных средств поражения — беспилотников, управляемых ракет, реактивных гранат. Для этого бронемашина оснащена динамической защитой (ДЗ), станцией радиоэлектронного подавления, глушащей вражеские дроны на подлете (кстати, российские средства РЭБ, закаленные в спецоперации, также вызывают интерес потенциальных заказчиков), противокумулятивными экранами разной конструкции. К примеру, кормовая часть Т-90МС защищена и решетчатыми экранами, и блоками ДЗ, и гибкими резиновыми листами, мешая вражеским дронам поразить моторный отсек и обездвижить танк.

Т-90М "Прорыв", широко применяющийся в СВО, успешно выдерживает многочисленные попадания ракет и беспилотников. К примеру, в одном из боев российский танк был обстрелян четырьмя противотанковыми ракетами и остался в строю. В другом эпизоде по Т-90М попали несколько FPV-дронов, однако урона не нанесли: сработали блоки динамической защиты. О своеобразном рекорде рассказал представитель Уралвагонзавода, который принимает участие в ремонте танков. К специалистам на восстановление прибыл "Прорыв", в башню которого угодили 26 ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом экипаж боевой машины остался жив. Танк вернулся в строй, хотя его восстановление заняло целый месяц.

"Контрнаступ" и проблемы западных танков

Напротив, танки Leopard 2, Сhallenger 2, M1 Abrams, поставляемые ВСУ, не имеют даже динамической защиты, что делает их беззащитными перед любыми кумулятивными боеприпасами, не говоря про современные ракеты и гранаты с тандемной боевой частью. К тому же иностранные бронемашины заметно тяжелее "Прорыва": масса Leopard 2, переданных Украине Польшей, достигает 60 т, а британские Сhallenger 2 с дополнительным бронированием весят 75 т. Для сравнения: боевая масса Т-90М "Прорыв", показанного со всеми доработками на форуме "Армия-2024", составляет 51 т. Все это привело к оглушительному провалу украинского контрнаступления в июне 2023 года. Только за вторые его сутки украинские силы потеряли 28 танков, из которых 8 — немецкие Leopard. По мнению специалистов, свою роль сыграли и ошибки в планировании операции, которая готовилась с участием западных аналитиков: танки ВСУ шли в бой без должной разведки, без проделывания проходов в мощных комбинированных минных полях, установленных российскими саперами, или просто застревали в грязи. Обездвиженные бронемашины добивались всеми средствами. Осенью 2023 года Минобороны России оценивало потери ВСУ в этой авантюре более чем в 90 тыс. человек, около 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин.

Позднее российские специалисты изучили трофейный Leopard, доставленный из зоны СВО, и пришли к выводу, что российские бронемашины гораздо лучше защищены благодаря уменьшенной площади ослабленных зон.

Затем ВСУ начали дооснащать западные танки блоками ДЗ первого поколения, решетчатыми "мангалами" над башней и кормой. Несколько дней назад один такой "немец" в обвесе мелькнул в объективе камеры российского FPV-дрона на оптоволокне за мгновение до уничтожения.

Как иностранные СМИ отреагировали на презентацию Т-90МС

Появление натурного образца новейшего российского танка на выставке в столице ОАЭ не прошло незамеченным для профильных медиаресурсов.

"Презентация на выставке IDEX 2025 не только показывает непрерывное развитие танка Т-90, но и подчеркивает приверженность России удовлетворению требований современных вооруженных сил по защищенности, мобильности и огневой мощи [бронетехники]. Эта модель могла бы значительно повысить возможности Вооруженных сил РФ и в то же время привлечь новых потенциальных иностранных заказчиков", — выражает мнение портал Army Recognition в статье "Впечатляющая презентация российского основного боевого танка Т-90МС".

Американский портал Defense News отмечает, что экспортный вариант танка Т-90М "Прорыв", расположенный в центре российского павильона, в день открытия экспозиции привлек значительное внимание посетителей. "Внушительный стенд контрастирует с экспозициями на недавних выставках, где российские оборонные производители держались в тени или, как в случае с европейскими мероприятиями, вовсе не были допущены", — отмечает издание, обращая внимание, что на IDEX 2025 российские стенды размещаются в одном из самых посещаемых залов в окружении площадок крупных региональных игроков на рынке вооружений, тогда как на предыдущей выставке в Абу-Даби в 2023 году страна демонстрировала свои разработки в отдельном павильоне за пределами основных залов. Российская национальная экспозиция в этом году вошла в число наиболее популярных. "Это подтверждает не только постоянный поток посетителей, интересующихся российской оборонной продукцией, но и тот факт, что экспозицию посетил глава государства", — заявил ТАСС Ахмед аль-Балуши, представитель компании ADNEC Group, управляющей выставочным центром. "Представить на выставке один из самых продвинутых танков в мире было отличным решением. Многие люди приходят в российский павильон посмотреть в первую очередь на него", — добавил аль-Балуши.

"Означает ли усиление бронирования Т-90 сверху, что Россия усвоила уроки боев на Украине?" — задается вопросом в заголовке статьи издательская группа Shephard Media.

"Эта новейшая модификация удачной платформы Т-90 — значительный шаг вперед российских технологий производства танков, специально разработанных для внешнего рынка", — пишет портал International Defence Analysis в заметке о презентации машины в Абу-Даби. "Т-90МС представляет стратегический подход России к сохранению позиций на мировом рынке вооружений вопреки международным санкциям. Модульная конструкция танка позволяет подогнать его под конкретные требования заказчика, делая машину особенно привлекательной для традиционных покупателей российского оружия и стран, ищущих альтернативы вооружению западного производства".

Виктор Бодров