Последние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима, а также заявления, сделанные членами американской делегации после переговоров с представителями РФ, судя по всему, настолько впечатлили украинских чиновников, что они начали убеждать население страны в том, что Украина обойдется и без поддержки США.

Анализ последних публикаций приближенных Зеленского в социальных сетях позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что в Киеве царит самая настоящая паника. Однако, не подавая виду, клика Зеленского продолжает делать хорошую мину при плохой игре.

Продолжаем работать и бороться за Независимость

– написал в своем телеграм-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Источник изображения: topwar.ru

Глава ГУР МО Украины оказался более лаконичным.

Выстоим

– заявил Кирилл Буданов*.

Источник изображения: topwar.ru

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко и вовсе выразил уверенность в том, что все у Киева будет хорошо.

Все будет Украина, друзья

– заявил Коваленко.

Источник изображения: topwar.ru

Однако дальше всех в этом отношении шагнула одиозный нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она позволила себе открытым текстом послать Дональда Трампа.

Извините, вынуждена предложить господину президенту США последовать за российским кораблем. Имею право на свободу слова и собственное мнение. Спасибо, американская демократия, научили

– написала Безуглая.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что даже украинские СМИ не оценили эту браваду киевских чиновников и депутатов. В публикациях на этот счет отмечается, что на фоне дипломатических и военных провалов приближенные Зеленского начали заниматься банальным самовнушением, стараясь убедить в первую очередь самих себя в том, что для них еще не все потеряно.

Источник изображения: topwar.ru

* – лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом.