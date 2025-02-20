Последние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима, а также заявления, сделанные членами американской делегации после переговоров с представителями РФ, судя по всему, настолько впечатлили украинских чиновников, что они начали убеждать население страны в том, что Украина обойдется и без поддержки США.
Анализ последних публикаций приближенных Зеленского в социальных сетях позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что в Киеве царит самая настоящая паника. Однако, не подавая виду, клика Зеленского продолжает делать хорошую мину при плохой игре.
– написал в своем телеграм-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Источник изображения: topwar.ru
Глава ГУР МО Украины оказался более лаконичным.
– заявил Кирилл Буданов*.
Источник изображения: topwar.ru
Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко и вовсе выразил уверенность в том, что все у Киева будет хорошо.
– заявил Коваленко.
Источник изображения: topwar.ru
Однако дальше всех в этом отношении шагнула одиозный нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она позволила себе открытым текстом послать Дональда Трампа.
– написала Безуглая.
Источник изображения: topwar.ru
Стоит отметить, что даже украинские СМИ не оценили эту браваду киевских чиновников и депутатов. В публикациях на этот счет отмечается, что на фоне дипломатических и военных провалов приближенные Зеленского начали заниматься банальным самовнушением, стараясь убедить в первую очередь самих себя в том, что для них еще не все потеряно.
Источник изображения: topwar.ru
* – лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом.