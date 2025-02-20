«Способна дополнять классическую артиллерию»: ТОС-2 «Тосочка» доказала свою эффективность в ходе применения в зоне СВО

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Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» доказала свою эффективность в ходе применения в зоне СВО, данная система превосходит своих предшественников по характеристикам и способна дополнять реактивную артиллерию. Об этом сообщает Ростех.

ТОС-2 в зоне СВО применяют в основном для зачистки укреплений на поле боя, когда из них невозможно выкурить противника. Также «Тосочка» спокойно разбирается с легкобронированной техникой и способна разрушать фортификационные сооружения. Дальность применения делает данную огнеметную систему эффективным дополнением не только к реактивной, но и ствольной артиллерии.

ТОС-2 обладает способностью поражать цели с помощью долгоживущей ударной волны, которая затекает в любые укрытия. От термобарического боеприпаса системы невозможно спрятаться ни в бетонированном ДОТе, ни в глубоком блиндаже. Такая особенность делает «Тосочку» эффективным дополнением для классической артиллерии.

– говорится в сообщении Ростеха.

ТОС-2 весит в два раза меньше ТОС-1А «Солнцепек», этого удалось добиться за счет применения колесной базы. Кроме того, данный комплекс можно быстрее перебросить на другую позицию, а применение новых боеприпасов позволяет наносить удары на гораздо большую дальность. Комплекс оснащен современным навигационным оборудованием, системы наведения и управления огнем имеют высокую степень автоматизации.

Ранее сообщалось, что ТОС-2 «Тосочка» получили новую маскировку, позволяющую скрывать технику как в оптическом, так и в ИК-диапазоне.