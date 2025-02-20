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Военное обозрение

Заменит ракету Stinger: в США завершают испытания подсистем для перехватчика ближнего радиуса действия нового поколения NGSRI

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Raytheon объявила о серии из 10 успешных демонстраций подсистем для перехватчика ближнего радиуса действия нового поколения NGSRI армии США, который в конечном итоге должен заменить ракету класса «земля-воздух» Stinger. Об этом сообщает издание Defence Industry. В публикации отмечается, что испытания являются важнейшим шагом на пути к удовлетворению потребностей армии США.

Эти успешные демонстрации подсистем являются важнейшим шагом на пути к удовлетворению требований армии США к дальности действия и производительности этой революционной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Мы уверены в нашей способности быстро предоставить армии доступное, малорискованное, легко воспроизводимое решение NGSRI

– рассказал президент подразделения Land & Air Defense Systems компании Raytheon Том Лалиберти.

Он добавил, что во время тестирований усовершенствованная головка самонаведения NGSRI продемонстрировала максимальную дальность обнаружения, намного превосходящую Stinger как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Как поясняют военные эксперты, на следующем этапе непосредственным испытанием новой системы будут заниматься военнослужащие армии США и Корпуса морской пехоты. На основе их отзывов будет принято окончательное решение о демонстрации летных испытаний системы, которая, предварительно, запланирована на конец 2025 года.

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Страны
США
Продукция
Stinger
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Raytheon
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