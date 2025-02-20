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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Польши считает, что граничащие с РФ страны не должны направлять солдат на Украину

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Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш.
Источник изображения: dzen.ru

Минск. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Граничащие с РФ страны, включая Польшу, не должны направлять свои военные контингенты на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска на Украину... Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миссии по стабилизации на Украине, поскольку легко спровоцировать провокацию", - сказал Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News.

Он отметил, что "польские вооруженные силы сталкиваются с другими вызовами", уточнив, что, в частности, Польша выступает "в роли логистического узла, через который поступает международная поддержка на Украину".

"Также продолжается миссия по обеспечению безопасности границы с Беларусью, в которой в настоящее время участвуют около 6 тыс. военнослужащих", - добавил глава Минобороны Польши.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
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